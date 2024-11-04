قضية التسريبات في "إسرائيل".. توقيف مساعد نتنياهو

أفادت محكمة "إسرائيلية"، الأحد، أن متحدثا سابقا باسم رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أوقف للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة دون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقالت المحكمة في ريشون لتسيون إن اليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.

ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء في الكيان.

ويتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف.