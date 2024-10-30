ثقافة الكراهية والدجل والقتل

صحفي من اصول عربية يتعرض بالتهديد بالقتل على الهواء مباشرة في امريكا


لم يكن النقاش على CNN NewsNight بين الصحافي البريطاني-الأميركي مهدي حسن والمعلق المحافظ رايان جيمس غيردوسكي مجرد تبادل للرأي، بل لحظة انقشع فيها غطاء الكلمات، ليكشف عن نبرة عدائية واضحة.

فأثناء النقاش حول خطاب انتخابي للرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، أطلق غيردوسكي تعليقًا مثيرًا للجدل موجهًا لحسن: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر لديك". 

هذا التعليق، الذي حاول غيردوسكي لاحقًا تبريره كمزحة، لم يكن بريئًا. بل كان إشارة ضمنية إلى هجمات إسرائيلية حديثة استخدمت أجهزة بيجر مفخخة ضد عناصر من حزب الله. 

وأدرك مهدي حسن، المعروف بانتقاداته الحادة لإسرائيل ودعمه للقضية الفلسطينية، على الفور حجم الاستفزاز. صدمته كانت واضحة في رده: "هل قلت للتو إنني يجب أن أُقتل على الهواء؟".  

وتدخلت مقدمة البرنامج آبي فيليبس بسرعة بعد الفاصل الإعلاني، وأعلنت استبعاد غيردوسكي ووجهت اعتذارًا صريحًا: "هذا التعليق تجاوز كل حدود اللياقة. لدينا معايير واضحة هنا، ولن نسمح بخطاب يفتقر إلى الاحترام".

 ولم تكتف القناة الأميركية بالاعتذار، بل أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه "عدم التسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية أو الكراهية"، وأعلنت أن غيردوسكي لن يعود إلى شاشاتها. 

غيردوسكي، في محاولة يائسة لتخفيف تداعيات تصريحاته، وصف ما قاله بأنه مجرد "مزحة". 

لكنه لجأ في الوقت ذاته إلى الهجوم، متهمًا الشبكة بازدواجية المعايير.

 هذه الحادثة لم تكن مجرد خلاف عابر؛ بل عكست واقعًا أعمق عن كيفية تعاطي الإعلام مع الصحافيين الذين يجهرون بمواقفهم، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالدفاع عن قضايا كالقضية الفلسطينية.. وهو ما بدا واضحًا في التفاعل الكبير مع القصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 "عقيدة الفاشية" 

وقالت النائبة في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب: "قناة CNN لعبت دورًا مركزيًا في تطبيع هذا النوع من الكراهية العلنية ضد العرب والمسلمين والفلسطينيين. من المؤسف أن نرى مثل هذه التصريحات المقززة تبث على شاشتها بهذه العفوية، دون أي استغراب". 

من جهتها، قالت الكاتبة النيوزيلندية دانا ميلز مجاب: "الهجوم الذي شنه رايان غيردوسكي في مناظرة مباشرة على CNN يكشف الكثير ويفضح العقيدة الفاشية التي سهلت المجازر العشوائية في فلسطين والآن في لبنان. وتتمثل هذه العقيدة في اعتبار أي شخص يدعم تحرير الفلسطينيين هدفًا مشروعًا للقتل".

 أمّا المحامية والكاتبة البريطانية شولا موس شوغباميمو فقالت: "هذا ما يحدث عندما يتم تطبيع الصهيونية العنصرية. يدعي غيردوسكي كذبًا أن مهدي حسن قال "حماس" بينما أوضح أنه قال "أنا أدعم الفلسطينيين". وهو الآن يتظاهر بأن عبارته كانت مجرد مزحة. الأقنعة قد سقطت، الصهيونية تعزز الكراهية تمامًا كما يفعل تفوق العرق الأبيض. كن مناهضًا للصهيونية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحفي من اصول عربية يتعرض بالتهديد بالقتل على الهواء مباشرة في امريكا
في مكان محصّن وبعيد.. الحكومة الإسرائيلية تنقل مكان اجتماعاتها تحسباً من أي استهداف
اعتراف صريح وواضح ..... مسؤول إسرائيلي: العقوبات على مؤسسة القرض الحسن تستهدف "شيعة لبنان"
طبيب إسرائيلي شرّح جثمان الشهيد السنوار يكشف تفاصيل "وحشية" عن طريقة قتل زعيم حماس و"التمثيل بجثته"
الخرف بايدن: أعلم بكيفية الرد الإسرائيلي على إيران وموعده
بقيمة 31 مليون يورو.. برلين توافق على تصدير أسلحة لإسرائيل
مسؤول إسرائيلي كبير: الرد على الهجوم الإيراني سيكون قوياً
الخيانة في أعلى تجلياتها.. مصر ترفع حجم تجارتها مع اسرائيل خلال الحرب على غزة
إعلام عبري: اسرائيل اتخذت قرارا بالرد على إيران
دراسة: الإباحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تغزو المدارس الأميركية
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك