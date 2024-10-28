في مكان محصّن وبعيد.. الحكومة الإسرائيلية تنقل مكان اجتماعاتها تحسباً من أي استهداف

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، أنه وبشكل استثنائي، ستعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها في منطقة محصنة تحت الأرض في مدينة القدس المحتلة.

وقالت إن اجتماع الحكومة اليوم لن يعقد في مكتب رئيس الوزراء في القدس، أو في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي (الكرياه) في تل أبيب.

وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أنه بشكل استثنائي، سيعقد اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم في مبنى «جنيري 2» في القدس، في منطقة محصنة تحت الأرض. مضيفاً أنه سيسمح للوزراء فقط بالمشاركة في الاجتماع من دون مستشارين.

وأشار الموقع أيضاً إلى أنه «تم الاتفاق من الآن فصاعدا، على ألا يُعقد الاجتماع في مكان ثابت».

وبرّر الموقع هذه الإجراءات بأنها تأتي على خلفية الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية، والذي تبناه حزب الله اللبناني، وكذلك يأتي القرار تحسباً لأي رد إيراني بعد الضربات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع في إيران، يوم السبت.

وكان مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله اللبناني محمد عفيف أعلن الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، مسؤولية الحزب عن عملية قيساريا التي جرى خلالها استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطائرة مسيرة في 19 تشرين الأول الجاري.