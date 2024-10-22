ثقافة الكراهية والدجل والقتل

اعتراف صريح وواضح ..... مسؤول إسرائيلي: العقوبات على مؤسسة القرض الحسن تستهدف "شيعة لبنان"


كشفت وكالة (اجينسي فرانس برس)، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، عن تصريحات اطلقها مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية رفض الكشف عن هويته، واكد خلالها الأهداف من فرض عقوبات على منظمة القرض الحسن اللبنانية. 

وقالت الوكالة إن "المسؤول الإسرائيلي اكد لها بان فرض عقوبات على المنظمة يهدف الى استهداف الشيعة في لبنان وزعزعة الثقة بين حزب الله والمجتمع الشيعي اللبناني الذي يستخدم هذه المنظمة للوصول الى المساعدات المالية". 

من جانبها أوضحت منظمة العفو الدولية ان "استهداف إسرائيل لمنظمة القرض الحسن يمثل جريمة حرب"، مؤكدة ان "استهداف المؤسسات المدنية والتي تقدم المساعدات للمدنيين خلال فترات الحرب يعد جريمة حرب واضحة".

وشددت على أن "القرض الحسن هي منظمة مدنية بالكامل ولا يوجد أي دليل على الأدعائات الإسرائيلية بانها تستخدم لتمويل حزب الله"، مبينة أن "إصرار إسرائيل على استهداف المنظمات والمؤسسات المدنية يمثل "خرقا للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان المعمول به في الأمم المتحدة".

وأشارت الوكالة الى ان المسؤول الإسرائيلي المرتبط بالاستخبارات، أوضح ان "الهدف من استهداف المنظمة هو حرمان اللبنانيين الشيعة من الوصول الى أموالهم في وقت الحاجة، الامر الذي سيؤدي الى تزعزع ثقتهم بحزب الله"، مؤكدة ان "الهدف الإسرائيلي الواضح هو استهداف المؤسسات المدنية لتحقيق اهداف عسكرية".

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اعتراف صريح وواضح ..... مسؤول إسرائيلي: العقوبات على مؤسسة القرض الحسن تستهدف "شيعة لبنان"
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