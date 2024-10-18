الخرف بايدن: أعلم بكيفية الرد الإسرائيلي على إيران وموعده

أكد الرئيس الأمريكي الخرف جو بايدن، اليوم الجمعة، (18 تشرين الأول 2024)، علمه بطبيعة الرد الذي تعتزم إسرائيل القيام به ضد إيران بعد الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على إسرائيل.

وخلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين، قال بايدن للصحفيين إن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران وموعده، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.

وتأتي هذه التصريحات بعدما توعدت إسرائيل بالردّ على إطلاق إيران نحو 200 صاروخ على أراضيها في الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وقالت طهران إن الهجوم جاء ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله والعميد في الحرس الثوري الشهيد عباس نیلفروشان في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر أيلول، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في هجوم بطهران في 31 يوليو تموز حملت مسؤوليته للدولة العبرية.

تعهدت إسرائيل بالرد، وقال وزير دفاعها يوآف غالانت إنه سيكون "قاتلا ودقيقا ومفاجئا".

من جهتها، حذّرت إيران من أن أي هجوم على "بنيتها التحتية" من شأنه أن يؤدي إلى "رد أقوى"، في حين قال العميد في الحرس الثوري رسول سنائي راد إن أي هجوم على المنشآت النووية أو مواقع الطاقة سيعد تجاوزا للخط الأحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

ووصل بايدن مساء أمس الخميس إلى برلين في آخر زيارة رسمية لألمانيا ستركز على الدعم الغربي لأوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وخلال رحلته الخاطفة التي تستغرق 24 ساعة، يلتقي الرئيس الأمريكي المستشار أولاف شولتس إضافة إلى قادة فرنسا والمملكة المتحدة.