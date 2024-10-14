ثقافة الكراهية والدجل والقتل

مسؤول إسرائيلي كبير: الرد على الهجوم الإيراني سيكون قوياً


كشف مسؤول أمني إسرائيلي كبير، اليوم الإثنين، (14 تشرين الأول 2024)، ان الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني "سيكون قوياً".

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلي قوله، انه "على إسرائيل أن تكون مستعدة لرد الفعل الإيراني".

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز"، قالت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين انهم يعتقدون أن إسرائيل حددت ما ستستهدفه في ردها على الهجوم الإيراني، الذي وصفه المسؤولون بأنه بنية تحتية عسكرية وأخرى مرتبطة بنظام الطاقة الإيراني.

وليس هناك ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف المنشآت النووية أو تنفذ اغتيالات، لكن المسؤولين الأمريكيين أكدوا للشبكة أن الإسرائيليين لم يتخذوا قرارا نهائيا بشأن كيفية وموعد التحرك. 

ولا تعرف الولايات المتحدة متى يمكن أن يأتي الرد الإسرائيلي، لكن المسؤولين قالوا إن الجيش الإسرائيلي مستعد في أي وقت بمجرد إصدار الأمر.

وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت إيران نحو مئتي صاروخ على إسرائيل، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية في 27 سبتمبر أيلول، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في 31 يوليو تموز في عملية نُسبت إلى إسرائيل.

ومذّاك تتوعّد إسرائيل بالرد، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء الماضي، إن الرد على هجوم طهران سيكون "فتاكا ودقيقا ومفاجئا".

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