إعلام عبري: اسرائيل اتخذت قرارا بالرد على إيران

أفاد الإعلام العبري، اليوم الجمعة، (4 تشرين الأول 2024)، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني اتخذ قرارا بالرد على هجوم إيران الأخير على إسرائيل.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين، ان: "إسرائيل تريد ألا يؤدي الرد على إيران إلى تبادل الضربات في المستقبل القريب".

ونقلت عن مصادر، قولها: "نريد تنفيذ عملية كبيرة ردا على إيران لكن لا نريد مسارا يصرفنا عن أهداف الحرب".

ويأتي القرار الحكومي الإسرائيلي، رداً على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قواعد ومنشآت عسكرية إسرائيلية الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله، ان: "أي خطأ للكيان الصهيوني سيقابل بضرب محطات الطاقة ومصافي النفط".

وأضاف "أي استهداف لنا من قبل الكيان الصهيوني سيعرض وجوده لخطر الزوال" على حد قوله.