ثقافة الكراهية والدجل والقتل

دراسة: الإباحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تغزو المدارس الأميركية


أفاد مسح جديد للطلاب والمعلمين، أجرته منظمة غير ربحية للتكنولوجيا، هذا الصيف، بأن المدارس الأميركية مليئة بالصور الحميمية دون موافقة أصحابها، والتي يشار إليها أحياناً باسم الإباحية الانتقامية، وفقاً لتقرير إخباري.

وأكد الطلاب والمعلمون المشاركون في المسح أنهم لاحظوا "كميات كبيرة" من هذه المواد في المدارس الابتدائية، بما في ذلك المحتوى من صنع الإنسان، والصور التي جرى تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقاً لدراسة مركز الديمقراطية والتكنولوجيا "سي دي تي"التي صدرت

كما سلَّط المسح الضوء على العقبات المحتملة لمعالجة هذه القضية، إذ أفاد المعلمون بأن عدداً قليلاً جداً من المدارس، لديها سياسات استباقية، وعندما يستجيبون، غالباً ما يركزون على معاقبة الجناة، ولكن ليس مساعدة الضحايا. وأفاد الطلاب والمعلمون بأن الطالبات هم الأكثر عرضة للتأثر، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ونوهت الصحيفة بأن هذه القضية مصدر قلق متزايد للمشرّعين والهيئات التنظيمية، وسط صعود الذكاء الاصطناعي، وقد تصبح موضع تركيز أكبر في ظل إدارة كامالا هاريس المحتملة. وأثناء عملها مدّعية عامة لولاية كاليفورنيا، جعلت هاريس من الحد من مثل هذه المواد قضية بارزة.

وأجرت المنظمة غير الربحية، التي تلقّت تمويلًا من شركات التكنولوجيا والمجموعات الخيرية، استطلاعها عبر الإنترنت، بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، مع 1316 طالباً من الصف التاسع إلى الثاني عشر، و1006 معلمين من الصف السادس إلى الثاني عشر، و1028 والداً من الصف السادس إلى الثاني عشر.

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دراسة: الإباحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تغزو المدارس الأميركية
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