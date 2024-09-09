ثقافة الكراهية والدجل والقتل

لماذا أخفى الجيش الإسرائيلي تورطه؟ «مفاجأة» بشأن مقتل 3 رهائن بغزة


مفاجأة فجرتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة، كاشفة عن أن ثلاثة منهم تعرضوا للقتل على يد الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي أخفى معرفته بقتله 3 رهائن إسرائيليين في قصف جوي نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنه انتشل جثث بايزر ورون شيرمان وإيليا توليدانو في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في غزة.

لكنّه أخفى أن الثلاثة قتلوا في قصف جوي إسرائيلي، مكتفيا بالإشارة إلى أنه تم العثور على جثثهم في نفق.

وأضافت القناة الإخبارية: «وقع الحادث لأن الجيش لم يكن يعلم أنهم كانوا مع مسؤول في حماس تم اغتياله»، مضيفة: «يعرف الجيش الإسرائيلي هذه التفاصيل منذ فبراير/شباط، لكنه اختار عدم نشرها».

وأشارت إلى أنه «في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعادة جثث المختطفين الثلاثة بايزر ورون شيرمان وإيليا توليدانو الذين تم اختطافهم أحياء، من غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي».

 

وقالت: «وكان بايزر وشيرمان جنودا، وتم اختطاف توليدانو من حفلة نوفا، وتم العثور على جثثهم في نفق في قطاع غزة. وبعد العثور على جثتيهما، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا».

وبحسب القناة الإخبارية الإسرائيلية، فإنه «في وقت مبكر من شهر يناير/كانون الثاني، تم إبلاغ عائلاتهم بالنتائج التي تفيد بأن الجنود كانوا في النفق الذي قتل فيه قائد اللواء الشمالي في الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الغندور».

سبب الوفاة؟

وذكرت أنه في حينه «لم يكن الجيش الإسرائيلي على علم بالمعلومات، وادعى أنه من المستحيل تحديد سبب الوفاة، وما إذا كانوا قد تعرضوا للخنق أو التسمم، وأنه لا يمكن تأكيد المعلومات أو نفيها».

واستدركت: «طالبت عائلاتهم بإجابات في شهر يناير/كانون الثاني، وفي شهر مايو/أيار الماضي وصلت نتائج فحوصات إضافية، ظهرت منها إجابة واضحة – قتل المختطفون الثلاثة في هجوم للجيش الإسرائيلي وتقرر عدم نشره».

وقالت القناة الإسرائيلية: «في الشهر الماضي، توجه ممثلو الجيش الإسرائيلي إلى عائلات المختطفين الثلاثة وقدموا لهم هذه النتائج»، لكنها أضافت: «ومع ذلك، عرف الجيش الإسرائيلي هذه المعلومات منذ عدة أشهر وقرر إخفاءها وعدم نشرها، وقرر كبار المسؤولين العسكريين، بمن فيهم رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، عدم الإعلان عنها».

ماذا قال الجيش الإسرائيلي؟

 

وتعليقا على التقرير، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «الادعاءات حول إخفاء رئيس الأركان للتحقيق ليست صحيحة»، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيكمل تحقيقه في ظروف وفاة الرقيب رون شيرمان والعريف بايزر وإيليا توليدانو في الأيام القادمة وسيتم تقديمه إلى العائلات.

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لماذا أخفى الجيش الإسرائيلي تورطه؟ «مفاجأة» بشأن مقتل 3 رهائن بغزة
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