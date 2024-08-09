3.5 مليار دولار مساعدات أمريكية لإسرائيل

أكدت شبكة سي إن إن الامريكية، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، أن الولايات المتحدة ستقدم 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة، قد جددت التزامها الكامل بمواصلة تسليح إسرائيل، حيث قال زير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق، إنه عقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين وأحرز تقدما كبيرا فيما يخص مسألة تزويد إسرائيل بالذخائر.

واضاف غالانت "أحرزنا خلال الاجتماعات تقدما ملحوظا، تمت إزالة العراقيل ومعالجة مكامن الضعف".

وأوضح أن التقدم يشمل "مسائل مختلفة"، بينها "موضوع تعزيز القوة وإمدادات الذخيرة التي يجب أن نأتي بها إلى دولة إسرائيل".

وتابع: "أود ان أشكر الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي لدعمهما المستمر لدولة اسرائيل".

وجاءت تصريحاته إثر لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مختتما زيارة لواشنطن التقى خلالها أيضا وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.