واشنطن بوست: نتنياهو خدع الجميع

اتهمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالنجاح في إحباط الجميع، بدءاً من الرئيس الأمريكي جو بايدن وصولا إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، ومروراً بأسر الرهائن الإسرائيليين لدى حماس.

وقالت الصحيفة، إن "الشعب الأمريكي هو أيضاً من بين من أحبطهم نتنياهو بسياساته"، مبينة انه "رغم ما يؤمن به الأمريكيون من أهمية الأمن الإسرائيلي، إلا أنهم يرون أيضاً أن نتنياهو يخدع الجميع فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار".

وأضافت ان "رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى قائمة المحبطين"، مشيرة الى ان "هناك خلافا بين رئيس الحكومة في إسرائيل ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار".

وأكدت أنه "يتعين على الإسرائيليين أن يصروا على أن تعطي حكومتهم الأولوية لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن، وأن تعترف بأن الحرب التي لا تنتهي لن تزيد من أمن إسرائيل".