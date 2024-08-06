الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
قناة “اي بي سي نيوز” الأميركية عن مسؤولين أميركيين: العديد من الشركاء الدوليين يرون أن بعض تصرفات نتنياهو وخاصة اغتيال إسماعيل هنية في إيران استفزازية بلا داعٍ
وكالة انباء براثا
63
2024-08-06
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قناة “اي بي سي نيوز” الأميركية عن مسؤولين أميركيين: العديد من الشركاء الدوليين يرون أن بعض تصرفات نتنياهو وخاصة اغتيال إسماعيل هنية في إيران استفزازية بلا داعٍ
على وشك الانهيار.. اعتراف جندي إسرائيلي بعد 10 أشهر من الحرب
بايدن يخاطب نتنياهو بحدة: توقف عن خداعي
الوفد الاسرائيلي المفاوض يعود من القاهرة بسبب خلافات مع المجرم الارهابي نتنياهو
مظاهرات في واشنطن احتجاجا على زيارة نتنياهو وإلقائه خطابا في الكونغرس
وسائل إعلام إسرائيلية: المئات يتظاهرون في مطار "بن غريون" ضد سفر نتنياهو إلى واشنطن ويطالبوه بتوقيع صفقة التبادل قبل سفره
بسبب تأييد غزة.. مايكروسوفت تتعمد إغلاق حسابات الجالية الفلسطينية
طوكيو تحتج على اعتداء جندي أمريكي على فتاة يابانية جنسيا
تقرير يكشف: واشنطن أرسلت 10 آلاف قنبلة ثقيلة لإسرائيل
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نشجب بشدة تراجع نتنياهو عن مقترح تبادل الأسرى مع حماس
الاكثر مشاهدة في (
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
)
72 ساعة
بايدن يخاطب نتنياهو بحدة: توقف عن خداعي
236
الوفد الاسرائيلي المفاوض يعود من القاهرة بسبب خلافات مع المجرم الارهابي نتنياهو
190
على وشك الانهيار.. اعتراف جندي إسرائيلي بعد 10 أشهر من الحرب
129
قناة “اي بي سي نيوز” الأميركية عن مسؤولين أميركيين: العديد من الشركاء الدوليين يرون أن بعض تصرفات نتنياهو وخاصة اغتيال إسماعيل هنية في إيران استفزازية بلا داعٍ
64
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
حيدر الاعرجي
: دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم
: احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
Muna
: بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع
:
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان
: هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع
:
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج
: اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي
: الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع
:
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher
: وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع
:
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني
: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع
:
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي
: السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع
:
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن
: حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك