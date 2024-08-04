بايدن يخاطب نتنياهو بحدة: توقف عن خداعي

ذكرت صحيفة "جيروساليم بوست" في تقرير نشرته أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير من لهجة خطابه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.



وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى ما نشرته القناة "12" الإسرائيلية، حيث كشفت عن محادثة جرت هذا الأسبوع بين نتنياهو وبايدن.

وذكرت القناة أن نتنياهو قال لبايدن خلال المكالمة: "نحرز تقدما في المفاوضات، أرسلوا وفدا لمتابعة التفاصيل"، ليرد عليه بايدن بالقول: "توقف عن خداعي".

ويقول التقرير إن بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالإحباط الشديد من تداعيات عمليتي الاغتيال الإسرائيليتين في بيروت وطهران.

وبحسب الصحيفة، فإن الاعتراض ينطلق من الشعور الأمريكي بأن نتنياهو أخفى عن بايدن خططه لتنفيذ الاغتيالات، بعد أن ترك انطباعا الأسبوع الماضي باستجابته لطلب الرئيس الأمريكي بالتركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وفضلا عن التوتر الواضح بين نتنياهو وبايدن والمسؤولين الأمريكيين فقد ظهرت معلومات جديدة عن احتدام التوتر في المباحثات بين نتنياهو وقادة الأمن الإسرائيليين، حول صفقة التبادل.

حيث قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، لنتنياهو أن هناك شروطا لصفقة تبادل الأسرى، مضيفا "أعتقد أن من الصواب الدخول في المفاوضات وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

وشدد هاليفي: "سنستمر في الضغط على حماس حتى ذلك الحين، وبعد تأمين الصفقة، يمكننا تحويل انتباهنا إلى الشمال، وفيما بخص محور فيلادلفيا، أقترح عدم جعله عقبة تمنعنا من إعادة 30 اسيرا إلى الوطن ضمن المرحلة الأولى، نصفهم من النساء."

وأيد وزير الدفاع يوآف غالانت مطالب هاليفي قائلا:"لأسباب أخلاقية واستراتيجية، أعتقد أنه يجب علينا أن ننظر إلى الصفقة كفرصة، لن تكون هناك صفقة في ظل الشروط التي حددتها، وأنت تعلم ذلك، لا يوجد سبب أمني لتأخير الصفقة، وبما أننا نتحدث بصراحة، فسأخبرك أن اعتباراتك سيد نتنياهو لا تصب في مصلحة الصفقة".

وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات صفقة الرهائن للقناة "12": "هذه رحلة بروتوكولية، ومضيعة للوقت، مواقف نتنياهو الحالية لن تؤدي إلى تقدم حقيقي".

بعد هذه التقارير، كرر مكتب رئيس الوزراء تصريحه بأن نتنياهو يتوقع من الولايات المتحدة عدم التدخل في السياسة الإسرائيلية.

وأضافت المكتب أن "التسريبات والإحاطات الكاذبة من مصادر مجهولة في وسائل الإعلام تخلق انطباعا مضللا لدى الجمهور".

ومن جانبه "لم يضف تنياهو أي بنود جديدة إلى مخطط صفقة التبادل الذي عرض في الـ 27 مايو الماضي ويواصل التمسك بالشروط الأساسية لأمن إسرائيل وفقا لللخطوط العريضة المذكورة فيها، والتي تشمل: تعظيم إطلاق سراح الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى والحفاظ على أدوات الضغط لإطلاق سراح باقي الرهائن، والسيطرة على محور فيلادلفيا، ومنع مرور الإرهابيين والأسلحة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة".

و"أولئك الذين يقترحون الاستسلام لمطالب حماس للحصول على التصفيق في الاستوديوهات يضرون بفرص الإفراج عن الرهائن ويعودون إلى واقع 6 أكتوبر."

واتهم نتنياهو كل من يقترح الموافقة على مطالب حماس، بالرغبة في الحصول على الثناء والتصفيق بالرغم من أن مثل هذا القرار سيضر بفرص الإفراج عن الرهائن ويقود إسرائيل للعودة إلى واقع الـ6 من أكتوبر."

هذا وعاد الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار من القاهرة بعد وصوله اليوم لإجراء محادثات حول صفقة الرهائن بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق وردا على ما نشرته مواقع عبرية حول تخلي نتنياهو عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، قال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن "نتنياهو أمر الوفد بالمغادرة إلى القاهرة ليلة السبت أو الأحد".