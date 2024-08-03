الوفد الاسرائيلي المفاوض يعود من القاهرة بسبب خلافات مع المجرم الارهابي نتنياهو

عاد الوفد الإسرائيلي، اليوم السبت (3 آب 2024)، من القاهرة بسبب خلافات مع رئيس الوزراء الارهابي المجرم بنيامين نتنياهو.

وغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض، برئاسة رئيس الموساد دافيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار، العاصمة المصرية القاهرة عائدا إلى تل أبيب بعد ساعات قليلة على وصوله، بهدف استكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، الا ان الخلافات مع المجرم نتنياهو حالت دون ذلك.

وكان من المقرر أن يجري الوفد مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل حول تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق وردا على ما نشرته مواقع عبرية حول تخلي نتنياهو عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، قال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن "نتنياهو أمر الوفد بالمغادرة إلى القاهرة ليلة السبت أو الأحد".