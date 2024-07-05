طوكيو تحتج على اعتداء جندي أمريكي على فتاة يابانية جنسيا

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن طوكيو احتجت لدى واشنطن، على اعتداء جنسي نفذه جندي أمريكي بحق فتاة يابانية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن أمين عام حكومة اليابان يوشيماسا هاياشي أنه "من المؤسف للغاية أن تقع حوادث الواحدة تلو الأخرى يرتكبها عسكريون من القواعد الأمريكية".

وأضاف: "تثير هذه الحوادث قلقا كبيرا في أوساط السكان المحليين، وقد قدمت وزارة الدفاع اليابانية احتجاجا إلى القيادة العسكرية الأمريكية في اليابان".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الحادثة الجديدة وقعت في مقاطعة أوكيناوا، وشارك فيها جندي من مشاة البحرية الأمريكية حاول التحرش الجنسي بفتاة محلية "غير معروفة" وتم إلقاء القبض عليه"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وقال الموقع إن اليابان سجلت 5 حوادث جنسية تورط فيها أفراد عسكريون أمريكيون في أوكيناوا خلال الفترة من شباط 2023 حتى ايار 2024، والتي لم يكشف عنها إلّا في نهاية حزيران.