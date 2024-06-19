ثقافة الكراهية والدجل والقتل

البيت الأبيض غاضب من نتنياهو ويلغي اجتماعاً حول إيران مع الوفد الإسرائيلي


ألغى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء (19 حزيران 2024)، اجتماعاً أمريكياً إسرائيلياً رفيع المستوى بشأن إيران كان من المقرر عقده يوم غد الخميس، بعد أن نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو يوم الثلاثاء يزعم أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل، حسبما قال مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس".

وأفاد مصدران أمريكيان وإسرائيليان أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن غضبوا من الفيديو، وذلك من خلال رسالة سلمها المبعوث الأمريكي آموس هوكستين شخصيًا لنتنياهو في اجتماع بعد ساعات من نشر الفيديو، ثم قرر البيت الأبيض أن يذهب أبعد من ذلك بإلغاء اجتماع الخميس.

وعلق مسؤول أمريكي: "هذا القرار يوضح أن هناك عواقب لمثل هذه الأعمال المثيرة".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "الأمريكيون غاضبون.. فيديو بيبي (نتنياهو) تسبب في أضرار جسيمة". وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين في طريقهم بالفعل إلى واشنطن عندما تم إلغاء الاجتماع.

وأوضح مسؤولان أمريكيان أن الاجتماع تم إلغاؤه لإرسال رسالة حول الفيديو. وذكر ثالث أن الاجتماع تم تأجيله بدلاً من إلغائه، بسبب مشكلة في الجدولة.

وكان نتنياهو قد أعلن باللغة الإنجليزية في الفيديو أنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل". وفي العلن، أعرب البيت الأبيض عن حيرته.

وأشارت السكرتيرة الصحافية كارين جان بيير إلى أنه تم إيقاف شحنة واحدة فقط من الأسلحة منذ بدء الحرب، في حين تدفقت أسلحة بمليارات الدولارات دون عوائق. وأضافت: "نحن حقا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".

وفي السر، كان فريق بايدن غاضبًا ومصدومًا من رد فعل نتنياهو، وفقاً لأحد المسؤولين الأمريكيين.

وكان من المقرر أن يلتقي هوكستين مع نتنياهو يوم الثلاثاء خلال توقفه في إسرائيل في طريق العودة من بيروت، حيث كان يحاول تهدئة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وبمجرد دخوله إلى الغرفة، أخبر نتنياهو أن الاتهامات الواردة في الفيديو غير دقيقة وغير شرعية، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان مطلعان على الاجتماع.

بالإضافة إلى ذلك، قرر كبار مستشاري بايدن إلغاء الحوار الاستراتيجي بشأن إيران، والذي كان من المقرر أن يشمل ساعات من الاجتماعات يشارك فيها مسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووكالات المخابرات الأمريكية، إلى جانب نظرائهم الإسرائيليين.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن البيت الأبيض أبلغ إسرائيل بالقرار.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه لا يزال من المقرر أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.

وأصبحت العلاقات بين فريقي بايدن ونتنياهو أكثر توتراً الآن منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء اجتماع للحوار الاستراتيجي الإيراني في اللحظة الأخيرة.

وفي شهر آذار، كان نتنياهو هو الذي ألغى الاجتماع بعد أن رفضت الولايات المتحدة استخدام حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يتضمن إشارة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

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