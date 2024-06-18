مشاهد مروعة لجثث الحجاج وهي تملا الشوارع في السعودية

افادت مصادر صحفية وشهود عيان في السعودية ان مشاهد مروعة لجثث الحجاج وهي تملا الشوارع سواء في مكة او في المدينة المنورة

واوضحت المصادر ان هؤلاء الحجاج نازعوا الموت لفترات طويلة ، وسط غياب تام للطواقم الطبية وسيارات الاسعاف وفرق الاغاثة.

مشيرا الى ان اعداد الحجاج المتوفين بالمئات وهي كارثة بكل المقاييس والمضحك المبكي ان السعودية تقول إن هؤلاء جائوا بلا تصريح او حملة ! ومن يأتِ بلا تصريح او حملة يستحق الموت بلا نجدة؟

واستهجن شهود العيان هذه المشاهد المروعة قائلين اين التزامكم بإدارة موسم الحج على اتم وجه؟ بل اين انسانيتكم؟ هؤلاء بشر ولديهم عوائل بانتظارهم ، وليسوا حيوانات برية سائبة ، من اين اتيتم بكل هذه القسوة في قلوبكم وكأنكم تحملون في صدوركم حجر؟

يذكر ان هذه الكارثة التي حدثت في موسم الحج هذا العام تكشف عن فشل ذريع للسلطات السعودية في ادارة شعيرة الحج ، الامر الذي يؤكد الحاجة الماسة لتحويل مسؤولية ادارة الحج الى لجنة عليا مشكلة من الدول الاسلامية للاشراف على ادارة الحج ، ومنع السعودية من الاستئثار به بحثًا عن السمعة والشرف الشخصي على حساب ارواح الناس.