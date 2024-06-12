ثقافة الكراهية والدجل والقتل

مجلة فوربس: ترامب يسرق 5 ملايين دولار من أموال المتبرعين


كشف تقرير لمجلة فوربس الامريكية، الاربعاء، ان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب قام بتحويل ما يقرب من 5 ملايين دولار من خزائن حملته الرئاسية إلى أعماله الخاصة، وفقًا لتحليل مالي جديد.

وذكر التقرير ان "ترامب الذي أدين الشهر الماضي بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على مدفوعات الأموال غير المشروعة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لم يتبرع بعد بسنت واحد لحملته الخاصة لكن شركاته فرضت عليه 4.6 مليون دولار تم سحبها من متبرعي الحملة". 

وأوضح التقرير ان "الرئيس السابق، الذي تقدر ثروته بنحو 6.4 مليار دولار، كان يجمع التبرعات من أنصار جماعة ماجا في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع خطاب تهديد متزايد بتحويل البلاد الى فوضى إذا لم يفز ". 

وبين ان " أموال حملة ترامب لعام 2024 انفقت أيضا 332 ألف دولار في ناديه الاجتماعي مارالاغو، حيث عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على وثائق سرية في قلب قضية المحامي الخاص جاك سميث أمام المحكمة الفيدرالية في فلوريدا ضد الرئيس السابق، كما أنفقت الحملة 20 ألف دولار في منتجع ترامب ناشيونال دورال للغولف في ميامي، و36 ألف دولار في فندق ترامب في لاس فيغاس، وفقاً للتقرير.

وخلص التحليل الى انه "بجمع كل ذلك 4.6 مليون دولار من حملة 2024 وملايين أخرى من مجموعات ترامب الأخرى  فقد جمعت أعماله حوالي 7 ملايين دولار في المجموع منذ انتخابات 2020 وهي ليست جائزة ترضية سيئة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلة فوربس: ترامب يسرق 5 ملايين دولار من أموال المتبرعين
المجرم الارهابي بن غفير: أطالب بالانضمام إلى مجلس الحرب بدل غانتس لتحديد سياسة إسرائيل الأمنية واتخاذ قرارت شجاعة
"عجز كبير" يفوق المتوقع في إسرائيل بسبب الحرب على غزة
إسرائيل تتوعد الأمم المتحدة بـ "عقوبات" والأخيرة "تتجاهل"
صحفي أمريكي يكشف نقلا عن مسؤولين تفاصيل "فضيحة" في البيت الأبيض بشأن وقف النار في غزة
برلمان سويسرا يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين
نتنياهو: ما عرضه بايدن ليس دقيقا والحرب ستتوقف لإعادة الرهائن ولن نتخلى عن النصر المطلق
"هل لديك ما تخفيه ؟".. سجال حاد بين بن غفير ونتنياهو والأخير يرد بمقطع فيديو
خبراء أمريكيون: السياسة الأمريكية بعد الاتهامات الموجهة لترامب أصبحت كرنفالا للفساد
المناهج الدراسية في السعودية تلغي خارطة فلسطين من خارطة الوطن العربي
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك