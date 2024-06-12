مجلة فوربس: ترامب يسرق 5 ملايين دولار من أموال المتبرعين

كشف تقرير لمجلة فوربس الامريكية، الاربعاء، ان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب قام بتحويل ما يقرب من 5 ملايين دولار من خزائن حملته الرئاسية إلى أعماله الخاصة، وفقًا لتحليل مالي جديد.

وذكر التقرير ان "ترامب الذي أدين الشهر الماضي بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على مدفوعات الأموال غير المشروعة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لم يتبرع بعد بسنت واحد لحملته الخاصة لكن شركاته فرضت عليه 4.6 مليون دولار تم سحبها من متبرعي الحملة".

وأوضح التقرير ان "الرئيس السابق، الذي تقدر ثروته بنحو 6.4 مليار دولار، كان يجمع التبرعات من أنصار جماعة ماجا في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع خطاب تهديد متزايد بتحويل البلاد الى فوضى إذا لم يفز ".

وبين ان " أموال حملة ترامب لعام 2024 انفقت أيضا 332 ألف دولار في ناديه الاجتماعي مارالاغو، حيث عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على وثائق سرية في قلب قضية المحامي الخاص جاك سميث أمام المحكمة الفيدرالية في فلوريدا ضد الرئيس السابق، كما أنفقت الحملة 20 ألف دولار في منتجع ترامب ناشيونال دورال للغولف في ميامي، و36 ألف دولار في فندق ترامب في لاس فيغاس، وفقاً للتقرير.

وخلص التحليل الى انه "بجمع كل ذلك 4.6 مليون دولار من حملة 2024 وملايين أخرى من مجموعات ترامب الأخرى فقد جمعت أعماله حوالي 7 ملايين دولار في المجموع منذ انتخابات 2020 وهي ليست جائزة ترضية سيئة".