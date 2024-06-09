المجرم الارهابي بن غفير: أطالب بالانضمام إلى مجلس الحرب بدل غانتس لتحديد سياسة إسرائيل الأمنية واتخاذ قرارت شجاعة

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف المجرم الارهابي إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالانضمام إلى مجلس الحرب بدل بيني غانتس الذي أعلن استقالته من المجلس مساء اليوم الأحد.

وفي رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس الوزراء مساء الأحد، قال بن غفير: "عند اندلاع الحرب، وكجزء من التحرك الضروري لتوحيد البلاد، تمت إضافة حزب الوحدة الوطنية إلى الائتلاف، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة، ومع دعمنا الكامل من منطلق المسؤولية الوطنية، للأسف، مع خطوة "الوحدة" هذه، كانت هناك أيضا خطوة قبيحة، إنذار نهائي لتشكيل حكومة حرب صغيرة، وإزالة السلطة من التحالف وكبار الوزراء".

وأضاف بن غفير: "تلك الحكومة الصغيرة هي التي قادت إسرائيل حتى الآن، مع استبعاد وتقسيم كبار الوزراء في الحكومة.. لا أكثر.. الآن مع استقالاتهم، لم يعد هناك عذر لمقاطعة واستبعاد شركاء الائتلاف وكبار الوزراء".

وتابع: "بوصفي وزيرا في الحكومة ورئيس حزب وشريكا كبيرا في الائتلاف، أطالب بموجب هذا بالانضمام إلى هذه الحكومة، لكي أكون شريكا في تحديد سياسة إسرائيل الأمنية في الوقت الحالي. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة".