ثقافة الكراهية والدجل والقتل

إسرائيل تتوعد الأمم المتحدة بـ "عقوبات" والأخيرة "تتجاهل"


كشفت صحيفة يني شافاك التركية، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، عن تحركات تتخذها حكومة الكيان الصهيوني حاليا لتنفيذ ما وصفته بــ "فرض عقوبات" على منظمة الأمم المتحدة وامانتها العامة بعد إقرارها ارتكاب إسرائيل "خروقات ضد حقوق الأطفال في مناطق النزاع" قبل أيام. 

وقالت الصحيفة ان المبعوث الإسرائيلي الى الأمم المتحدة غلعاط ايردان "توعد" الأمم المتحدة وامينها العام انتونيو غوريتز بــ "عقوبات" ستفرضها إسرائيل على المنظمة الأممية على خلفية إقرارها، موضحا ان الإجراءات ستتضمن "عقوبات تشمل مسؤولي الأمم المتحدة الدوليين". 

الصحيفة بينت ان ايردان "توعد" الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمة برمتها بــ "منعهم من الحصول على تأشيرات دخول الى إسرائيل"، على حد قوله، بالإضافة الى "منع الأمم المتحدة ومنظماتها من العمل داخل الضفة الغربية المحتلة"، بالإضافة الى وضع "منظمة الاونروا" التابعة للأمم المتحدة على "قائمة الإرهاب في إسرائيل". 

التهديدات الإسرائيلية وجهت بــ "التجاهل" من الأمم المتحدة التي لم تصدر أي رد رسمي على تصريحات ايردان، الامر الذي توقعت الصحيفة ان يزيد من "الاستفزازات الإسرائيلية" للمنظمة الأممية خلال الفترة المقبلة مع اشتداد الإدانة الدولية لعملياتها العسكرية في قطاع غزة. 

يشار الى ان الأمم المتحدة وضعت إسرائيل على "قائمة الدول التي تخرق حقوق الأطفال في مناطق النزاع" بعد الكشف عن تأكيد استشهاد 36 الف فلسطيني غالبهم من الأطفال والنساء نتيجة للعمليات العسكرية التي ينفذها النظام الإسرائيلي.

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