ثقافة الكراهية والدجل والقتل

برلمان سويسرا يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين


صوت البرلمان السويسري اليوم الثلاثاء ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين ، دولة مستقلة.

وأفاد المركز الصحفي للبرلمان بأن المجلس الوطني رفض المبادرة التي قدمها فابيان مولينا، نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن زيورخ"، مبينا أن 61 عضوا صوتوا لصالح قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل 131 صوتا ضده.

واقترح مولينا الموافقة على مشروع قرار ينص على أن "المجلس الوطني سيعترف بدولة فلسطين ، ضمن حدود 1967، بشرط إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ".

وأشار في كلمته إلى أن أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت مؤخرا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، معتبرا أن "الاعتراف بفلسطين إلى جانب إسرائيل سيساعد في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وسيسهم في التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

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