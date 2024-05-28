المناهج الدراسية في السعودية تلغي خارطة فلسطين من خارطة الوطن العربي

في اسلوب رخيص وبائس وبداية الطريق للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم المحتل قامت السلطات السعودية بالغاء خارطة فلسطين في المناهج الدراسية من خارطة الوطن العربي

حيث تم استبدال المناهج الدراسية التي كانت تصف إسرائيل بـ"العدو" أو "العدو الصهيوني"، ومحيت "فلسطين" من الخريطة، ولأول مرة لا ينكر المنهج وجود اليهود في المنطقة على مر السنين.

وكشف هذا القرار أن الكتب المدرسية في السعودية تتغير والمحتوى المناهض لإسرائيل يتناقص – على خلفية اتفاق التطبيع التاريخي