ثقافة الكراهية والدجل والقتل

ترامب يظهر في جولته الانتخابية مع مغنيي راب متهمين في قضية عصابة جنائية ويؤدي رقصته الشهيرة


دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مغنيي "راب" متهمين في قضية تتعلق بعصابة كبيرة إلى المسرح، في تجمع لدعم حملته الانتخابية هذا الأسبوع بمقاطعة ذا برونكس.

ومايكل ويليامز، المعروف باسم "Sheff G" (شيف جي)، هو مغني راب يبلغ من العمر 25 عاما، حققت أغانيه ومقاطع الفيديو التي تظهره ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب" ومنصات أخرى، ويعتبر شخصية محورية في قضية العصابة التي كشف النقاب عنها المدعي العام لمنطقة بروكلين إريك غونزاليس منذ أكثر من عام، بينما كان يقضي حكما منفصلا بمحاولة حيازة أسلحة.

وتيغان تشامبرز، 24 عاما، والذي لديه ما يقرب من 11 مليون مستمع شهريا على تطبيق "Spotify"، يواجه اتهامات بالتآمر في قضية العصابة، وقد دفع هو و"شيف جي" ببراءتهما.

 

ويأتي ظهور المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض مع المشتبه بانتمائهما للعصابة فيما يحاكم ترامب نفسه في قضية مال غير مشروع في نيويورك، وفيما ينتقد تكرارا نيويورك والمدن الأخرى التي يديرها الديمقراطيون باعتبارها مليئة بالجريمة.

كما انتقد ترامب المدعي العام لمنطقة مانهاتن الذي يحاكمه بتهمة "السماح لجرائم العنف بالانتشار في جميع أنحاء مدينتنا".

هذا وأشعل دونالد ترامب حماس مؤيديه برقصته الشهيرة على المسرح خلال هذه الجولة الانتخابية.

وظهر ترامب في الفيديو المتداول وهو يحرك ذراعيه بالتبادل مع قدميه وسط تفاعل واسع من الحشد الكبير المناصر له.

ورفع مؤيدو ترامب صوره وظلوا يصفقون له بشكل حاد ويهتفون باسمه في حالة تفاعلية صاخبة.

 

 

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ترامب يظهر في جولته الانتخابية مع مغنيي راب متهمين في قضية عصابة جنائية ويؤدي رقصته الشهيرة
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