ثقافة الكراهية والدجل والقتل

اتحاد والونيا ـ بروكسل يغرض التربية الجنسية على الاطفال في المدارس وسط احتجاجات تجوب الشوارع


تبنى برلمان اتحاد والونيا-بروكسل في بلجيكا بالإجماع مشروع قرار مثير للجدل يجعل التربية الجنـאـسية إلزامية في المدارس، حيث يجعل من الضروري على كل طالب في الصفين الرابع والسادس الابتدائي أن يأخذ هذه الدروس.

تمت الموافقة على القانون؛ الذي يستهدف 85 ألف طالب في منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية؛ و25 ألف طالب في بروكسل، بالإجماع، مع امتناع ثلاثة نواب فقط عن التصويت.

 لينظم بعدها مئات الأشخاص، إحتجاجاً أمام البرلمان. هذا وأعربت الجمعيات الإسلامية في بلجيكا عن معارضتها للبرنامج، قائلة في بيان مشترك إنه "يثير مخاوف كبيرة عندما يتعلق الأمر بوسائل تطبيقه والرسائل التي سيحملها". يذكر أن التربية الجنـאـسية لجميع الصفوف موجودة في بلجيكا منذ عام 2012، لكنها لم تكن إلزامية

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اتحاد والونيا ـ بروكسل يغرض التربية الجنسية على الاطفال في المدارس وسط احتجاجات تجوب الشوارع
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