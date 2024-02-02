ثقافة الكراهية والدجل والقتل

المجرم غالانت: إسرائيل لن توقف إطلاق النار مع حزب الله حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة


أكد وزير دفاع الكيان الصهيوني الجبان الارهابي المجرم يوآف غالانت اليوم الجمعة أن "إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال يوآف غالانت خلال زيارة قوات احتياط في هضبة الجولان: "إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف المجرم غالانت: "إذا كان حزب الله يعتقد أنه عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب، فسوف نتوقف عن إطلاق النار عليه، فهذا خطأ كبير.. أنا أقول هنا صراحة، طالما أننا لم نصل إلى وضع يمكن أن يعيش فيه سكان الشمال بأمان.. فلن نتوقف".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته إصابة مباشرة.‏

كما أكد "حزب الله" اللبناني اليوم استهداف موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي وانتشارٍ للجنود بمحيطه في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

من جهتها، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن عدد المنازل التي تضررت جراء إطلاق "حزب الله" للصواريخ من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن "هناك 427 منزلا تضرر من إطلاق حزب الله الصواريخ، من بينها 80 منزلا متضررا بشكل مباشر".

وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" يرعب المدنيين على جانبي الحدود، حيث يعتبر كثيرون أن هذه المواجهة ستكون "نتيجة حتمية" لحرب غزة.

ورأت الوكالة أن حربا كهذه قد تكون "الأكثر تدميرا" بالنسبة لطرفي النزاع، وأن إسرائيل و"حزب الله" تعلما الدروس من حربهما الأخيرة عام 2006. 

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

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