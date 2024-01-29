ثقافة الكراهية والدجل والقتل

هل اقترب زوال اسرائيل من الوجود .... وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيتحرك قريبا جدا على الحدود الشمالية مع لبنان


بعد الخسائر الفادحة التي مني يها جيش العدو الصهيوني الجبان بسبب سقوطه بالمستنقع الفلسطيني من خلال الضربات الساحقة المباركة التي وجهتها المقاومة الاسلامية في فلسطين يحاول وزير دفاع العدو الجبان ان يخرج من هذا المستنقع ليقع في مستنقع اخر ليسرع في زوال اسرائيل من الوجود حيث قال الارهابي المجرم يوآف غالانت مساء يوم الاثنين بأن الجيش سيتحرك قريبا جدا على الحدود الشمالية عند الحدود مع لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف يوميا مع حزب الله.

وقال غالانت "سيتحركون قريبا جدا.. إذا ستُعزز القوات في الشمال".

وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال.

وصرح الوزير الإسرائيلي بأن جنود احتياط سيتركون مواقعهم استعدادا لهذه العمليات المستقبلية.

وهذا وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي سابقا، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

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