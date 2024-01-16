السعودية تصرّح، التطبيع والاعتراف بإسرائيل ممكن !

صرّح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، بإن المملكة قد تطبع وتعترف بإسرائيل إذا تم حل الأزمة الفلسطينية.

وأكد بن فرحان في ردًّه على سؤال خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن ما إذا كانت المملكة يمكن أن تعترف بإسرائيل في إطار اتفاق أوسع بعد حل الصراع الفلسطيني: "بالتأكيد".

وأضاف بن فرحان أن أمن إسرائيل مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى للسلام هي وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، ولكن لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد، ودعا المجتمع الدولي إلى فعل المزيد لوقف الحرب والمعاناة في القطاع.

وبخصوص تهديدات الحوثي، أكد أن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث متصلة بالحرب في غزة.



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