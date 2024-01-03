جنود إسرائيليون "يتلذذون" وهم يصورون لحظات تفجيرهم مبان سكنية في غزة

صور أحد الجنود الإسرائيليين لحظات تفجيرهم لمبان سكنية في حي النجار شرق خان يونس في قطاع غزة، فيما قام أحدهم بإشعال سيجارة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا إلى صور الأقمار الصناعية أن مستوى الدمار الذي أصاب قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية ليس له مثيل في أي حرب نشبت خلال القرن الـ21.

وبيّن تحليل عملت عليه شبكة "سي إن إن" وشركة الذكاء الاصطناعي "Synthetaic" أنه "في الشهر الأول من حربها في غزة، أسقطت إسرائيل مئات القنابل الضخمة، الكثير منها قادر على قتل أو جرح الناس على بعد أكثر من 1000 قدم".

وحسبما ذكرت "سي إن إن"، فقد "كشفت صور الأقمار الصناعية لتلك الأيام الأولى من الحرب عن أكثر من 500 حفرة ارتطام يزيد قطرها عن 12 مترا (40 قدما)، بما يتوافق مع تلك التي خلفتها القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل"،

لافتة إلى أن "هذه القنابل أثقل بأربع مرات من أكبر القنابل التي أسقطتها الولايات المتحدة على داعش في الموصل بالعراق، خلال الحرب ضد الجماعة المتطرفة هناك".