ثقافة الكراهية والدجل والقتل

"بيلد": صحيفة "دير شبيغل" تحذف مقالا ينتقد تدمير إسرائيل لقطاع غزة


ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن صحيفة "دير شبيغل" حذفت مقالا ينتقد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، يشار فيه إلى أن إسرائيل تشن واحدة من أكثر الحملات العسكرية تدميرا في التاريخ.

وقالت المادة التي نشرتها "دير شبيغل"، إن هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع المحاصر، خلفت دمارا أكبر بكثير من ذلك الذي خلفته هجمات قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على المدن الألمانية.

وبحسب "بيلد"، تعرضت هذه المقارنة لانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليختفي المقال الذي يحمل عنوان "إسرائيل تشن واحدة من أكثر الحملات العسكرية تدميرا في التاريخ، بحسب الخبراء".

وأوضحت صحيفة "دير شبيغل" أن المحررين يقومون بتدقيق المعلومات في المادة وقد ينشرونها مرة أخرى ولكن بشكل معدل.

هذا وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها استنادا إلى صور الأقمار الصناعية، أن مستوى الدمار الذي أصاب قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية ليس له مثيل في أي حرب نشبت خلال القرن الـ 21.

ووفقا للصحيفة "تظهر الأدلة أن إسرائيل نفذت حربها في غزة بوتيرة ومستوى عال من الدمار من المرجح أن يتجاوز جميع الصراعات الحديثة، حيث دمرت خلال مدة قياسية عددا هائلا من المباني السكنية في مدة قياسية لم تتجاوز الـ 3 أشهر".

كما كشف تحليل لشبكة "سي إن إن" أن إسرائيل أسقطت مئات القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل على غزة، منذ 7 أكتوبر مشيرة إلى أن "صور الأقمار الصناعية للأيام الأولى من الحرب كشفت عن أكثر من 500 حفرة ارتطام يزيد قطرها عن 12 مترا، بما يتوافق مع تلك التي خلفتها القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل"، لافتة إلى أن "هذه القنابل أثقل بأربع مرات من أكبر القنابل التي أسقطتها الولايات المتحدة على داعش الارهابي في الموصل بالعراق، خلال الحرب ضدهم هناك".

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"بيلد": صحيفة "دير شبيغل" تحذف مقالا ينتقد تدمير إسرائيل لقطاع غزة
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