ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الكذاب الاشر الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي يقول ان امريكا لم تجد دليلا على قتل اسرائيل للمدنيين


 

الى الذين يتشدقون وينعقون ليل نهار ان امريكا هي المدافعة الوحيدة عن حقوق الانسان في العالم نرسل لهم هذا تصريح الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي المنافق الكاذب جون كيربي الذي قال ان امريكا لم تر اي دليل على ان الكيان الصهيوني يقوم بقتل الاشخاص الابرياء بشكل متعمد في فلسطين 

فبعد الدمار وسفك دماء الاطفال والنساء والشيوخ ياتي الكاذب كيربي ليقول ان الكيان الصهيوني بريء من دماء هؤلاء الابرياء 

وجاء تصريحه بعد ان سؤال حول الضحايا بين في غزة واوكرانيا حيث قال الولايات المتحدة تفرق بين الضحايا المدنيين في قطاع غزة وفي أوكرانيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "لم نر أي دليل على أن إسرائيل تقتل أشخاصا أبرياء بشكل متعمد".

واعتبر أن روسيا تبتغي ذلك في أوكرانيا، مضيفا أنه "ولذلك يمكن مقارنة تكتيكاتها بتكتيكات حماس". وأضاف أن "إسرائيل لا تسعى لتعذيب واغتصاب سكان مدنيين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتهم الولايات المتحدة في وقت سابق بتطبيق معايير مزدوجة في ما يخص النزاعين في قطاع غزة وفي أوكرانيا.

وجدير بالذكر أن روسيا تنفي استهداف السكان المدنيين في أوكرانيا وتقول إنها توجه الضربات إلى مواقع عسكرية حصرا.

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