لابيد: لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في القيادة.. إنه خطر للغاية

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن "لا أحد في العالم يعتقد أنه يجب تسليم غزة لرئيس فلسطين محمود عباس" رأسا بعد الحرب، وأن رئيس الحكومة المجرم قاتل الاطفال والنساء بنيامين نتنياهو "يخترع الجدل قصدا".

وفي سلسلة تغريدات كتبها على حسابه في منصة "إكس"، قال يائير لابيد "بينما يُقتل أبناؤنا الأبطال في غزة، اخترع نتنياهو الجدل اختراعا.. تشاجرت مع الولايات المتحدة، تشاجرت معي، تشاجرت مع بيني غانتس وغادي آيزنكوت.. لا يوجد شخص واحد في العالم يقول إنه يجب تسليم غزة إلى أبو مازن في اليوم التالي للحرب.. ولا أي أحد! لقد ابتكر هذه الفكرة غير القابلة للتنفيذ، حتى يتمكن من القول إنه سيحاربها بكل قوته .. الأمر خطير بعض الشيء، إذا كان هناك شخص واحد في إسرائيل يمكن أن يخسر أمام عدو غير موجود، فهو نتنياهو".

واستطرد: "لقد ناقشت هذا الأمر مع القيادة الأمريكية.. مع الأوروبيين.. مع أبناء معسكر الدولة.. مع من تشاء.. لا أحد يفهم ما الذي يتحدث عنه.. لا أحد يعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.. لا أحد! إنهم لا يفهمون ما يريد.. مع من يتجادل بالضبط؟"

وتابع لابيد: "الجواب هو أن نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته: التحريض والكذب وإنتاج الكراهية.. وهو الآن يفعل ذلك فقط في خضم حرب مريرة، حيث يُقتل الجنود كل يوم.. ولم يتعلم شيئا من السابع من أكتوبر، ولم تغيره الكارثة، فهو غير قادر على الاعتراف بذنبه.. لا يمكن لهذا الرجل أن يستمر في القيادة.. إنه خطر للغاية".