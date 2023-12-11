جنود إسرائيليون يضرمون النار بشاحنة مساعدات لصالح غزة والجيش يؤكد الواقعة

أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيحقق في قضية مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجنود إسرائيليين وهم يضرمون النار في شاحنة تحمل مساعدات غذائية لأهالي قطاع غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي تعليقا على الفيديو المتداول لإضرام النار في إمدادات غذائية في شاحنة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، إن "سلوك الجندي في الفيديو خطير".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيتم تفحص القضية والتعامل معها وفقا لذلك".

يشار إلى أن الجنود الذين ظهروا في الفيديو (كانوا 3 على الأقل) ولم يقف سلوكهم عند حد إضرام النيران في صندوق السيارة الخلفي وإنما مضى أحدهم لاستكمال إشعال النار في كبينة السائق، ما يعني أن المقصود من تصرف الجنود هو إشعال كامل السيارة المحملة بالمساعدات.

وفي وقت سابق أيضا، أعلن مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توماس وايت إن إسرائيل خفضت كمية الوقود المخصص للمساعدات الإنسانية للنصف مع انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن "هذا سيكلف المزيد من الأرواح".