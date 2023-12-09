ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الخارجية الأميركية توافق على بيع قذائف دبابات لإسرائيل بقيمة 106.5 مليون دولار


أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لقذائف دبابات ومعدات أخرى ذات صلة بقيمة 106.5 مليون دولار إلى إسرائيل.

وجاء في بيان لوكالة التعاون الدفاعي الأمني التابعة للبنتاغون أن "وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع عسكري خارجي محتمل لقذائف دبابات -إم 830 إيه 1- عيار 120 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة مقدرة 106.5 مليون دولار إلى حكومة إسرائيل".

وأوضح البيان أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد قدمت طلبا لشراء 13 ألف قذيفة من الطراز المذكور.

ويوم أمس الجمعة، كشفت مسؤولان أمريكيان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية.

وهذا الطلب يأتي في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام هذه الأسلحة الأمريكية في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف مدني في قطاع غزة منهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل، وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل "ليس خاضعا للتفاوض ولن يكون كذلك أبدا".

وقال خلال كلمته في منتدى نظمته مؤسسة "رونالد ريغان" الرئاسية في كاليفورنيا: "من دون أفق للأمل سيظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محركا لانعدام الأمن والمعاناة الإنسانية".

يشار إلى أن مصادر في الإدارة الأمريكية صرحت في وقت سابق، بأن السياسات التي تنتهجها إدارة الرئيس جو بايدن حيال أزمة الشرق الأوسط المتفاقمة، تؤدي إلى انقسامات في البيت الأبيض.

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الخارجية الأميركية توافق على بيع قذائف دبابات لإسرائيل بقيمة 106.5 مليون دولار
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