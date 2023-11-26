ثقافة الكراهية والدجل والقتل

بسبب الكوفية.. إصابة 3 طلبة فلسطينيين بالرصاص في أميركا


أعلن السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط، اليوم الأحد، أن ثلاثة طلبة فلسطينيين أصيبوا بطلقات نارية بينما كانوا في الولايات المتحدة حيث يدرسون.

وقال حسام زملط على حسابه الرسمي بموقع "إكس" أن "ثلاثة شبان فلسطينيين هم: هشام عورتاني، وتحسين علي، وكنان عبد الحميد يدرسون في جامعة ييل وغيرها من الجامعات الأميركية".

وأضاف، إنهم "تعرضوا لإطلاق النار الليلة الماضية بينما كانوا في طريقهم إلى عشاء عائلي في مدينة بيرلينغتون بولاية فيرمونت".

واوضح زملط أن "كل ما فعله هؤلاء الشبان "هو ارتداء الكوفية الفلسطينية". ووصف الدبلوماسي الفلسطيني حالة الشبان الثلاثة بأنها "خطيرة".

وأكدت وسائل إعلام أميركية "وقوع حادثة إطلاق نار تجاه ثلاثة شبان في بيرلينغتون".

وذكرت أن "الشرطة الأميركية تلقت بلاغا عن إطلاق نار عند الساعة السادسة والنصف مساءً، السبت".

وأضافت أن "عناصر الشرطة وجدوا لدى وصولهم ثلاثة شبان فلسطينيين مصابين في المكان". ولم تحدد السلطات بعد "مطلق النار في الهجوم".

وتطرق السفير الفلسطيني في لندن إلى حادثة طعن طفل فلسطيني 26 مرة حتى موته قبل أسابيع بالولايات المتحدة، في حادثة مرتبطة بالحرب على غزة.

وطالب زملط "بوقف الجرائم ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية له".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بسبب الكوفية.. إصابة 3 طلبة فلسطينيين بالرصاص في أميركا
الجيش الإسرائيلي يسرق جثث فلسطينيين من مستشفى الشفاء
زلة لسان رئيس الوزراء السويدي تكشف سياسية إسرائيل في غزة
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يندد يسلسلة اعتقالات في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية لنصرتهم غزة
إسرائيل تعاقب صحيفة "هآرتس" بداعي "نشر الدعاية الانهزامية"
طيار إسرائيلي: قواتنا قتلت أسرى إسرائيليين تطبيقا لبروتوكول "هانيبال"
محامون اتراك يطالبون المحكمة الجنائية باعتقال نتنياهو
أغنية إسرائيلية ينشدها أطفال تدعو "لإبادة غزة"
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
نائبة اردنية: إسرائيليون يملؤون فنادق العقبة
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
جبارعبدالزهرة العبودي : وسائل اعلام المية وعربية قالت ان 5000 جندي امريكي دخلوا معركة غزة بكامل اسلحيهم وتجهيزاتهم العسكرية الى ...
الموضوع :
مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"
اللهم عجل لوليك بالفرج مزمجرا فاتحا للمسجد الاقصى المبارك اللهم اميين : حم عسق حم لا ينصرون ...
الموضوع :
ما هي علاقة فلسطين وفتح القدس بظهور الامام المهدي المنتظر عليه السلام؟  
محمد الحسن : لم اقرء لكاتب شجاع ولا تؤخذه بقول الحق لومة لائم كما قرات للكاتب رياض سعد ولعل صراخ ...
الموضوع :
ردا على هذيان وهلوسة المدعو علي الوزني (1)
الفقير لله ولرسوله وال بيت الرسول الاطهار : بني امية أبناء الكفر الزنا والعهر والخنا الملاعين ... جدهم امية الصبي الرومي المملوك الذي كان يدعى... ...
الموضوع :
بنو أمية وبنو صهيون من رحم واحد..!
فيسبوك