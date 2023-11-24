زلة لسان رئيس الوزراء السويدي تكشف سياسية إسرائيل في غزة

وقع رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، بزلة لسان كارثية كشفت ما يحصل بحق المدنيين في غزة.
وقال كريستيرسون في خطاب، ان "السويد والاتحاد الأوروبي يقفون متحدين بشأن حق إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في فلسطين".
وبعدها قام بإعادة الجملة ليصحح قوله: ل"إسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها".
وكرر الحاضرين على رئيس الوزراء السويدي الجملة "هل لإسرائيل الحق بارتكاب الإبادة الجماعية الان"، واكدوا سماعهم الجملة الأولى بقولهم :"سمعناها".
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