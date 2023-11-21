ثقافة الكراهية والدجل والقتل

أغنية إسرائيلية ينشدها أطفال تدعو "لإبادة غزة"


بثت هيئة البث الإسرائيلي "كان" التابعة للحكومة، أغنية ينشدها أطفال إسرائيليون بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحمل عنوان "الصداقة"، لكن وصفها العديد رواد منصة "إكس" بأغنية "الموت والقتل".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلي فيديو لأغنية تظهر مجموعة من الأطفال الإسرائيليين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، وكلهم "تم إجلاؤهم من منازلهم من بلدات محاذية ل‍قطاع غزة قبل نحو 45 يوما"، حسب معلومات إعلامية محلية، وهم يحثون جنود الجيش الإسرائيلي على "إبادة كل شيء في غزة".

كما ردد الصغار في الأغنية التي تضم عبارات قومية، والتي شارك في كتابتها الناشط عوفر روزنباوم المعروف بدعمه اللا مشروط لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، كلمات "محملة بالعنف"، وتقول "في السنة القادمة لن نبقي هناك شيئا وسنعود آمنين إلى بيوتنا"، وتتابع "خلال عام سنبيدهم جميعاً ونعود بعدها لحراثة وزراعة حقولنا".

ثم انتقلت الأغنية في الجزء الثاني إلى الإشادة بـ"شجاعة الجيش الإسرائيلي الذي ضحى جنوده بحياتهم" من أجل حماية مواطني إسرائيل، وقالت "طائراتنا تمزق غزة أشلاء وإربا وجيشنا يعبر الحدود".

إلا أن كلمات الأغنية وصفت بالعنيفة والداعية إلى "الإبادة الجماعية"، ما دفع قناة "كان" إلى حذفها لاحقا من على موقعها وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها دون تقديم أي توضيح.

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أغنية إسرائيلية ينشدها أطفال تدعو "لإبادة غزة"
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