نائبة اردنية: إسرائيليون يملؤون فنادق العقبة

أثارت النائبة الأردنية تمام الرياطي، اليوم الأربعاء، غضباً تحت قبة مجلس النواب بعدما أكدت وجود حجوزات لإسرائيليين في فنادق بمدينة العقبة جنوب المملكة.

وكتبت النائبة تمام الرياطي منشوراً على صفحتها في "فيسبوك" قبل أن تحذفه، قالت فيه: "أغلب الفنادق العالمية الموجودة عنا ب‍العقبة محجوزة بالكامل بداية الأسبوع القادم ليصار نقل اليهود من إيلات الها".

وأضافت: "الفنادق رفضت بس الشركات الأم أجبرتها.. جاءتني المعلومة مؤكدة من العاملين داخل الفنادق".

من جانبه، حذر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي أعضاء المجلس من النقل أو الحديث عن معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف الأردني حيال ذلك.

ورفض الصفدي خلال جلسة النواب اليوم، حديث الرياطي حول "وجود إسرائيليين في فنادق العقبة، مبينا بأن أي نائب يتحدث في هذا الموضوع دون معلومات مؤكدة سيتحول إلى لجنة النظام والسلوك".

من جانبها أوضحت نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها، حسين هلالات، حول الشائعات المتداولة بشأن لجوء إسرائيليين إلى فنادق العقبة ووادي رم والبحر الميت.

وقال في بيان إنه "على الرغم من تكرار هذه الشائعات، إلا أنه لا يوجد أي دليل يثبت لجوء إسرائيليين إلى أي من فنادق الأردن".

وأكد أن "القطاع الفندقي يلتزم بالنزاهة والشفافية في تقديم خدماته، ويعمل بجد لضمان أمان وراحة جميع النزلاء".

يذكر أن الأردن استدعى سفيره لدى إسرائيل مطلع الشهر الجاري، تعبيراً عن رفض المملكة للحرب الإسرائيلية على غزة.