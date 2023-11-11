ثقافة الكراهية والدجل والقتل

كشفتها الأمم المتحدة.. معلومات صادمة عن أطفال غزة الذين استشهدوا من قبل الجيش الضهيوني الغاصب


وسط استمرار الحرب بين إسرائيل والفصائل الاسلامية الفلسطينية في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، شكلت أرقام الشهداء صدمة في العالم أجمع، خاصة الأطفال.

وفي هذا السياق، كشفت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، رولا دشتي، في تصريحات، الجمعة، أنه "خلال فترة تفوق قليلاً 4 أسابيع عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة والمقدر بـ4300 طفل فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين لقوا مصرعهم بالصراعات المسلحة في 22 بلداً في أي عام منذ 2020".

يشار إلى أن المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال ل‍مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن "طفلاً يقتل في المتوسط كل 10 دقائق في قطاع غزة، محذراً من أنه "لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن".

وأضاف أن "نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن التي ما زالت تعمل تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفاً نظام الرعاية الصحية بأنه "على شفا الانهيار".

وأردف للمجلس المؤلف من 15 عضواً: "ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين. والمشارح مكتظة. عمليات جراحية دون تخدير. عشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات".

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب حصيلة جديدة ل‍إسرائيل إلى مقتل 1500 صهيوني واسر 239 اخرين.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 11078 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 27490، وفق وزارة الصحة في غزة.

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