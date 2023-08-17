ثقافة الكراهية والدجل والقتل

مرة أخرى.. السويد تسمح بحرق نسخة من المصحف الشريف امام سفارة إيران


أكدت وسائل إعلام، اليوم الخميس، إصدار السلطات السويدية تصريحا جديدا يسمح لطالبيه بحرق نسخة من المصحف الشريف، أمام سفارة جمهورية إيران الإسلامية في ستوكهولم.

وكتبت صحيفة "افتونبلاديت" أنه "غدا، من المقرر حرق القرآن أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم. وافقت الشرطة على طلب عقد التجمع". ولم تحدد الصحيفة هوية الأشخاص الذين يخططون لهذا العمل.

وسمحت السويد والدنمارك بأعمال تدنيس وحرق القرآن الكريم في عدة مناسبات، أبرزها في عيد الأضحى الماضي. وقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول هذه الأعمال بشدة.

ومن اللافت أن جهاز أمن الدولة السويدي، رفع اليوم الخميس، مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى الدرجة 4 من أصل 5 درجات، مبررة ذلك بأن البلاد أصبحت هدفا ذا أولوية للإسلاميين.

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مرة أخرى.. السويد تسمح بحرق نسخة من المصحف الشريف امام سفارة إيران
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