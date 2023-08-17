السحرة  ورقية الوهابية الشرعية والنساء

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

خلال تجربتي العملية مع الوهابية، وجدت أنهم يؤمنون في أمور قشرية في فهم الشريعة والفقه الاسلامي، وفهم الأمور الروحانية التي تربط العبد مع الله عز وجل، الفكر الوهابي بطبيعته بدوي متوحش، انا عندما انقد الوهابية ليس لكونهم سنة، السنة أعم واشمل واكبر من الوهابية، بل الوهابية يكفرون الشيعة والمتصوفة واتباع المذاهب السنية التي لاتؤمن في فكر ابن تيمية وبن عبدالوهاب.

اول مرة التقي مع الوهابية في عام ١٩٩١ عشت في منتصفهم، همج رعاع، تراهم يرفعون شعارات أتباع القرآن وسنة النبي ص، لكنهم بالحقيقة يتبعون احمد بن تيمية وبن عبدالوهاب، يؤمنون في الرقية يسمونها الرقية الشرعية، وتجد شيوخ معظم أئمة المساجد الوهابية في العالم وحتى في أوروبا تراهم يتحدثون، عن مواعيد في الذهاب إلى مرضى يسكن في المنطقة الفلانية اريد اعالجه، في عام ٢٠٠٠ تعرفت على شيخ وهابي طبيب عراقي في إحدى دول اوروبا، قسم من إخوته لديهم علاقة مع قريب لي، واعطوني اسمه يريدون الاتصال به، صدفة بالشارع رأيت شيخ ملتحي كنت اعتقد صومالي، تكلمت معه، تبين عراقي وليس صومالي، قلت له ابحث عن شخص دكتور سني عراقي اسمه فلان، قال لي وصلت انا، تصافحت معه، دار حديث بيني وبينه، قلت له إلى اين ذاهب، قال اريد اعالج مريض مغربي به مس من الجن، التفتت إليه قلت له اخي، عرفت من اقاربك انت طبيب، اذهب للجامعة عادل شهاتك الطبية ومكانك بالمستشفى واترك هذه السوالف التعبانه، قال لي علاج الجن بالقرآن عقيدة، قلت له عزيزي فرصة سعيدة مع السلامة، وانتهى لقائنا.

مع كثرة القنوات الفضائية الدينية الوهابية، تجدهم يتكلمون عن الرقية ويسموها الرقية الشرعية، اتبعوها أسلوب كممارسة دينية علاجية في كسب البسطاء، انتشار استعمال الرقية الشرعية في أماكن تواجد الفكر الوهابي، وباتت الرقية الشرعية من مظاهر التدين السلفي الوهابي في المجتمعات العربية البسيطة وخاصة في المغرب وليبيا وتونس والجزائر، بل استعمال الرقية بين اوساط أنصار الوهابية حتى ضمن الجاليات الإسلامية في دول اوروبا، التيارات الوهابية جعلت من الرقية الشرعية وسيلة من وسائل الانتشار الاجتماعي إلى الفكر الوهابي.

الفكر الوهابي لديهم حروب تكفيرية مع المسلمين الذين يؤمنون في الممارسات العلاجية الشعبية، يصفونها في الشرك والضلال وغيرها من النعوت المتجسدة في زيارة الأولياء والأضرحة والمزارات، لغاية العلاج من أمراض متنوعة، من بينها تلك الأمراض التي يعتقدون صلتها بالجن، للعلم لدى المسلمين ثروة من الأدعية والأذكار المروية عن رسول الله محمد ص وعن الإمام علي بن أبي طالب ع وعن الإمام الحسين ع وعن الإمام علي بن الحسين ع في عشرات الأدعية الروحية مخصصة إلى كل اوقات الايام والاشهر، وأيضا توجد اذكار في تسابيح واستغفار وقراءة سور وآيات من القرآن الكريم تعالج الوضع الروحي والنفسي للإنسان المسلم، من خلال تقوية الروابط الروحية بين العبد وربه، دعاء كميل للإمام علي ع أو دعاء عرفة للأمام الحسين ع أو ادعية الصحيفة السجادية للأمام علي بن الحسين ع تتضمن نصوص روحانية راقية تزيد من ارتباط العبد مع الله عز وجل.

مشكلة انتشار ظاهرة شيوخ يستعملون الرقية في إخراج الجن، بات باب من أبواب الفساد، شيخ يعالج فتاة بها مس من الجن، النتيجة ينكحها بطريقة مثل زواج المسيار أو زواج السفر أو عرفي أو أو…..الخ من الطرق التي يتم اتباعها لإشباع غرائزهم الجنسية، قناة بي بي سي البريطانية، عملت تحقيق بطريقة ممتازة، كشفت فيه عن خفايا شيوخ الرقية الشرعية، وكيف يعملون أساليب قذرة لأجل الاستغلال الجنسي من قبل رجال يعملون معالجين روحانيين، من خلال الشفاء بطرق الرقية، هذه المظاهر تكون منتشرة في المجتمعات الجاهلة والفقيرة، الكثير من البشرية تعاني من أمراض نفسية، لذلك شيوخ العلاج بالرقية الشرعية فرصتهم الذهبية في اصطياد الكثير من النساء، من خلال القول لهن في إمكانية حل مشاكلهن وعلاج أمراضهن، وطرد الأرواح الشريرة من أجسادهن.

قناة بي بي سي عملت حوارات مع 85 امرأة، على مدى أكثر من عام، الغاية من الحوارات لجمع معلومات حول قصص الانتهاكات الجنسية،

تقول إحداهن، وهي مغربية، إنها أصيبت باكتئاب، فزارت معالجاً روحياً في بلدة قريبة من الدار، عندما كانت في منتصف العشرينيات من عمرها، وإن المعالج، اعجبته الفتاة، قال لها بك مس من الجن، وأخرج كيس به مسك، هذه المسكينة استنشقت المسك ، تبين مخدر، فقدت وعيها، والشيخ قام بممارسة الجنس معها وهي باكر، وقال لها هذه الوسيلة الوحيدة لإخراج الجن، وبعد فترة عرفت انها حامل، أخبرت الشيخ، قال لها انتي حامل من الجن، ذكر التقرير اسم سيدة سودانية، اسمها سوسن أن زوجها غادرها للعيش مع زوجة ثانية، فوجدت نفسها في حيرة، وطلبت المساعدة من معالج، واعتقدت أنه سيعطيها العلاج، لكنه فاجأها بطلب ممارسة الجنس معها، هذا الشيخ قال الى سوسن، إنه يمارس الجنس معها لأجل ان يقوم في جمع سوائل الجسم لكي يقرأ عليه رقية تقوم بوضعها بالماء ليشربها الزوج حتى يقوم في حب زوجته سوسن، لكنها رفضت وهربت، التقرير يقول هذا الشيخ بالتقرير مارس الجنس مع خمسين امرأة من نساء الشعب السوداني.

لدى الشيعة ادعية عظيمة تحتوي على آيات قرآنية وعلى كلمات بليغة من الدعاء يمكن إلى أي إنسان قراءة تلك الأدعية والأذكار لزيادة الرابط الروحي بين العبد والله، لكن هذا لايعني عدم ذهاب المريض النفسي إلى طبيب نفسي، رأيت حالات في مدينتي الكوت، أيضا يوجد بعض الروحانيون يعلمون الناس ادعية واذا لم يتحسن المريض يقولون له اذهب الى أقرب عيادة طبية للعلاج النفسي، يوجد بعض المشعوذين للكشف والتنبؤ وهؤلاء لاقيمة لكلامهم، ومنهم من لديه الحاسة السادسه، هذه حاسة يهبها الله لبعض الناس لتنبؤ في أحداث مستقبلية، كان معي زميل سيد جابري من الناصرية، انتهى التدريب وعدنا إلى البهو لتناول الفطور، إلتفت لي قائلا صديقي نعيم لاتتعب نفسك ماهي سوى مسألة وقت وأراك قد هربت من العراق، وشرح لي تفاصيل خاصة في حياتي وفعلا كلها تحققت بشكل مليون بالمائة.

هناك رياضات روحية في ديانات أخرى، يستطيع المتدربين عليها الوصول إلى اشياء معينة، من قضية التنبؤ، أصحاب الحاسة السادسة من كل الديانات السماوية والوضعية، وهؤلاء يختلفون مع قضية رقية شرعية الوهابية.

يعيش الوهابية الان بالعصر الذهبي، مشايخهم ليل نهار متخصصين في الرقية الشرعية لعلاج النساء، عندي صديق عراقي من بغداد لدية سوبر ماركت صغير، جاءه شخص من الشام يطلب منه العمل، شغله، مريت بزيارة صديقي صاحب المحل، هذا العامل الشامي قال لي انا متخصص في الرقية الشرعية، قلت له اشكرك اخي لدينا طرق روحية افضل من رقيتك الشرعية، بعد شهر زرت صديقي سألته عن الأخ العامل الشامي ابو الرقية الشرعية قال مسكته يسرق وقمت في انهاء عمله، طلع صاحبنا ابو الرقية الشرعي حرامي لص.

لذلك تبقى المجتمعات المسلمة السنية وخاصة النساء هدف إلى قطعان شيوخ المتخصصين في الرقية الشرعية، وماتطرقت له محطة بي بي سي موجود بكثرة بدول الخليج ودول الشام والمغرب ودول أفغانستان وباكستان، في اسم الرقية الشرعية يمارسون الجنس مع الفتيات.

نعيم الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

18/8/2023