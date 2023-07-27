السعودية: لا فرق بين وصاية الملك وشيخ الدين على المجتمع..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

الناس في المجتمعات العربية والاسلامية يسمعون ويطيعون الحاكم ورجل الدين وفي بعض الدول أيضا طاعة شيخ القبيلة، الدول العربية لم ترسم حدودها بنفسها، وإنما دول الاستعمار المنتصرة بالحرب العالمية الاولى هي التي رسمت حدود الدول العربية، واختارت عملائها ليكونوا ملوك وقادة وزعماء، ينفذون أوامر مشغليهم، في اضطهاد الشعوب العربية وسرقة الثروات وتسليمها لدول الاستعمار بطرق حديثة ابتكرتها الدول الاستعمارية من خلال حكام خونة يكون واجبهم تسليم الثروات وتنفيذ أوامر الدول الاستعمارية بدل وجود قوات عسكرية استعمارية محتلة.

الدولة السعودية الحالية تمت من خلال توافق مابين شيوخ الوهابية وابن سعود، الوهابية لهم سلطة الافتاء، وابن سعود له الملك والسلطة، بشهادة ولي العهد السعودي الحالي اعترف انه تم نشر الوهابية بأوامر أمريكية غربية ضد السوفيت والشيوعية ضمن الحرب الباردة بين الناتو والسوفيت.

فترة ماتسمى بالصحوة بالسعودية كانت بتلك الحقبة السلطات السعودية أطلقت يد شيوخ الوهابية في دعوة الشباب في الذهاب إلى مجاهدة السوفيت في كابل نيابة عن الناتو وتمويل ملياري من ميزانية الدولة السعودية.

بلا شك عندما الدولة تعطي إشارة للمشايخ في بث روح الحماس لدى الشباب في الذهاب لساحات الحرب، تصبح لدى الشيوخ من رجال الدين سلطة ووصاية بموافقة الحاكم وليس بدون موافقة الحاكم، الحاكم بالسعودية مكلف من قبل الناتو في تجهيز كتائب المتطوعين للمشاركة في استنزاف السوفيت في افغانستان.

رجل الدين اكيد واجبه إرشادي ودعوي وليس العمل في مزارع لزراعة الخضروات والفواكه، بالتأكيد رجل الدين الوهابي يعتبر المجتمع وأفراده أشخاص جهلة يبث في نفوسهم روح الجهاد وطاعة ولي الأمر وتنفيذ اوامره، بل الخطيب الوهابي عندما يخطب في مسجد ويتحدث للشباب عن الحوريات بظل مجتمع بدوي يعاني من كبت جنسي، يثير شهوتهم الجنسية، شاهدت خطبة لشيخ وهابي يلقي خطبة حماسية يوصف الحوريات، وسط صمت رهيب من الحضور، وقال كل حورية لديها سبعين وصيفة( عبدة) وكل وصيفة عند معاشرتها جنسيا تستمر عملية الجنس سبعين سنة، وبعد إكمال ممارسة الجنس مع وصيفات عبدات الحورية يأتي دور ممارسة الجنس مع الحورية، تصوروا شيخ يتكلم عن الجنس بوسط شباب مكبوتين جنسيا يمارسون الجنس مع الحيوانات والحمير ولديهم فتاوى في ثقب فتحات بالبطيخ للمارسة الجنسية، كيف يكون حماس هذه القطان من البهائم البشرية المكبوبة جنسيا، أكيد الوضع يكون كارثي، بهائم مستعدة للانتحار وتفجير الأنفس والذهاب صوب حور العين لإشباع الغريزة الجنسية.

المجتمعات الخليجية البدوية أسيرة لمفاهيم خاطئة تعاني من عقد كبت جنسي شديد، بل أصبح شيوخ الوهابية متخصصين في الرقية التي يسموها الشرعية وفي إخراج أرواح الجن، بظل مجتمعات بدوية مكبوتة جنسيا أصبح شيوخ الوهابية، وحدهم الذين يملكون معرفة الحقيقة، فلا يحق لأحد مخالفتهم وإنما على الجميع اتباعهم مثل الراعي الذي يقود القطيع.

حدثتني سيدة إثيوبية مسلمة في ولاية اريزونا كيف التحقت في والدتها بالعطلة الصيفية والتي كانت تعمل طباخة في السعودية، حسب قول هذه الفتاة، انها ذهبت مع والدتها في عمل وليمة في مزرعة، وتم عمل وجبات طعام المندي، وفي أثناء الغروب جاء الكثير من المشايخ، وكل شيخ معه شاب اسود، بعد تناولهم الطعام وشرب القهوة رأيت العجب، بدأت ممارسة اللواط، كل شيخ قام يلوط به غلامه الاسود، تقول تحدثت مع والدتي، قالت لي اصمتي لديهم فتاوى تبيح ذلك يقومون بطردنا من العمل.

دأب شيوخ الوهابية في منع الشباب من حضور الحوارات بغرف الانترنت مع الشيعة والمتصوفة، لأن هؤلاء شيوخ الوهابية يعتبرون المخالف منبوذاً في خانة الكافرين من أهل النار، وهم يستبيحون دماء المخالف وعرضه وشرفه. انطلاقاً من عقائد شيخهم شيخ المفخخين أحمد بن تيمية.

عندما سيطرت التيارات الوهابية على مصر تم أفتعال قضية ضد الدكتور نصر أبو زيد ومن قبله قتلهم المفكر الدكتور فرج فودة بفتوى من الشيخ الغزالي والقرضاوي، النتيجة نصر أبو زيد الذي انتهى به المقام قام بترك بلاده مصر إلى المنفى، منذ 1995 بعد أن حصل على درجة أستاذ بأسابيع، بداية الأمر كان بسبب كتابات أبوزيد خاصة كتابه «مفهوم النص»، بدأت أزمة الدكتور نصر أبو زيد بعد تقديمه أبحاثاً بعنوان «نقد الخطاب الديني» للحصول على درجة الأستاذية عام 1995، بل رفع شيوخ التيارات الوهابية الاخوانية ضده دعوى طالبوا زوجته الدكتورة ابتهال يونس أستاذة الأدب الفرنسي بجامعة القاهرة، في الطلاق من ابو زيد لكونه كافر، ومن المؤسف المحكمة قبلت الدعوى وخلال الجلسة فى المحكمة رفض نصر حامد أبو زيد نطق الشهادتين، عندما طلبت هيئة المحكمة من الدكتور أبو زيد النطق بالشهادتين، وهو ما رفضه أبو زيد لانه مسلم بقرارة نفسه لكن هؤلاء الحمير يعتبروه كافر.

بحقبة معارضتنا لنظام صدام الجرذ وجدت فتوى للشيخ الدكتور أحمد الكبيسي لازالت تدرس في منهج طلبة كلية القانون بالعراق ليومنا هذا، يقول الكبيسي كل شخص يهرب من جيش صدام على زوجة الجندي والضابط الهارب طلب الطلاق، انا بنظر الكبيسي كنت هارب لنظام البعث وليس معارضة، تصوروا المفتي يفتي وصدام الجرذ يترجم تلك الفتاوى إلى قرارات اعتبرت الهروب جريمة مخلة بالشرف، ويتم كتابة قرار في دفتر الخدمة العسكرية لمن كان بالعراق وتم تسريحه، هذا القرار يكتب بالون الأحمر جريمة مخلة بالشرف، هناك توافق وتناغم بين سلطة رجال الدين من حواشي الملك أو الرئيس العربي الظالم وبين الحاكم سواء كان ملك أو رئيس أو امير، لذلك كلا الطرفين يعتبرون أنفسهم لديهم ولاية على عامة الناس البسطاء.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

28/7/2023

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