ثقافة الكراهية والدجل والقتل

مجدداً.. حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك


اضرم خمسة مناهضين للإسلام، اليوم الثلاثاء، النار بالمصحف الشريف أمام السفارة المصرية في كوبنهاغن عاصمة الدنمارك.

وتأتي مظاهرة اليوم الثلاثاء، التي نظمتها جماعة تسمى "دنماركيون وطنيون" في كوبنهاغن، عقب إحراق الجماعة نسخًا من المصحف أمس الإثنين والأسبوع الماضي، أمام السفارة العراقية، وقامت الجماعة بحرق المصحف مرتين في السويد الشهر الماضي.

وتعد حادثة إحراق المصحف اليوم، ثالث واقعة من نوعها ب‍الدنمارك في أقل من أسبوع، وذلك بعد وقائع حرق المصحف في السويد المجاورة مما أثار غضب المسلمين.

وقالت الدنمارك والسويد، إنهما تستنكران حرق المصحف، لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي حرية التعبير.

وأضرم محتجون في العراق النار في السفارة السويدية ب‍بغداد، الأسبوع الماضي.

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