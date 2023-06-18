ثقافة الكراهية والدجل والقتل

استدراج رانيا العسال للإعتقال ليس من شهامة الرجال...


هشام عبد القادر ||

 

العدو السعودي جبان ومن يتعامل معه ايضا جبان ..ومن يرضى بأفعال بني سعود جبان..

لماذا إلى اليوم لم تظهر رانيا العسال ولماذا ايضا تم اعتقال حسن فرحان المالكي .ولماذا يتم اعتقال شباب القطيف والأحساء والبحرين هل لإنهم ينتمون للشيعة ولكن للآسف الشيخ حسن فرحان المالكي ليس محسوب على الشيعة بل باحث إسلامي منصف..

ما نشاهده من اعمال لبني سعود يمثل خطرا على الأمة الإسلامية لإنه لا يوجد لديهم ذرة إنسانية...

اصبحوا قطاع طرق للمسافرين لا يستطيع أحد الذهاب إلى الحج مادام في قلبه حب لسيدنا محمد وآله الكرام فأي أنسان محسوب على التشيع اصبح في خطر يداهمه اي لا يستطيع الذهاب إلى المقدسات الإسلامية..

نحن لن ننسى شهداء مطار بغداد الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس...

ولن ننسى الشهيد الرئيس الصماد. جميعهم شهداء الاستهداف والرقابه التي كانت ترصدهم في مركبات فضائية تجسسية...

إذا نحن في خطر ما دمنا نمشي على خط ونهج المقاومة نحن في حضر تجوال وفي حضر سفر..

لا نستطيع السفر إلى اي دولة بالعالم لإن بني سعود اشتروا كل العالم ..ألا من رحم ربي..

والدليل ايضا استهداف كثير من المسافرين ..ومنهم ايضا السيد حسن العماد ..وكثير من المسافرين الذين تم رصدهم وإدخالهم في السجون.  .وهم في المعابر أما ذاهبين للحج او العمرة او في رحلة العودة من اي دولة إلى اليمن ...

لذالك علينا أن نقف ضد مملكة بني سعود نقول لهم كفى استهداف كل حر يقف ضد التطبيع وضد الهيمنة الأمريكية الصهيونية ..

ورسالتنا ايضا اين الشهامة والرجولة يتم استهداف نساء في بلاد الحرمين الشريفين

 

والحمد لله رب العالمين..

 

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