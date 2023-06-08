ثقافة الكراهية والدجل والقتل

فضيحة كبيرة .... سرقة ضخمة لمخزن ذخيرة إسرائيلي قرب حدود مصر


كشفت القناة الـ 14 بالتلفزيون الإسرائيلي عن فضيحة كبيرة داخل الجيش الإسرائيلي حيث تحدثت عن سرقة ضخمة لذخائر من قاعدة عسكرية قرب الحدود المصرية.

وقالت القناة في تقريرها الذي عنونته بـ"إغفال آخر بعد عملية الحدود" إن عشرات الآلاف من طلقات البنادق سرقت الليلة الماضية من مخبأ عسكري في قاعدة تساليم بالنقب جنوب إسرائيل.

وقال مراسل القناة العبرية أفيرام بن مردخاي، وهيليل بيتون روزين، إن الجيش الإسرائيلي تعرض لإغفال وإخفاق آخر حيث سرقت عشرات الآلاف من طلقات البنادق من مستودع ذخيرة في قاعدة تساليم في الجنوب.

وأفاد مراسل القناة للشؤون العسكرية والأمنية، هيليل بيتون روزن، بأنه أمس الثلاثاء أثناء عمليات تفتيش للقادة فى القاعدة العسكرية تم اكتشاف خرق في أحد المخابئ، وبعد التفتيش، علم أن حوالي 26000 طلقة قد سرقت، وفتح الجيش الإسرائيلي والشرطة تحقيقا.

وكان أول من علق على الحادث عضو الكنيست ألموغ كوهين، الذي كتب: "للأسف، تم تجاوز خط أحمر خطير مرة أخرى في غياب النظام النقب، وهذا حادث خطير للغاية ولهذا السبب أنا أطالب بإشراك الشاباك في التحقيق في الحادث، هؤلاء اللصوص من قانون مكافحة غسل الأموال المرتبطين مباشرة بمهربي المخدرات على الحدود المصرية ، يتحدون مفهوم الدفاع عن دولة إسرائيل مرارًا وتكرارًا ، يجب أن أن يكونوا عبرة ويطبق عليهم أقسى العقوبات بعد تقديمهم إلى العدالة، وقبل ساعة واحدة سيكون أمرًا رائعًا ولن تحدث مرة أخرى مثل هذه الحوادث".

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث من هذا النوع - فمنذ حوالي ثلاثة أسابيع فقط - سرق عدد من البدو مدفع رشاش من نوع ماج من ساحة تدريب في قاعدة تساليم ، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن.

وأضافت أنه في سلاح المشاة بالجيش الإسرائيلي حاولوا التعامل مع الظاهرة، وحتى شرطة إسرائيل حاولت مساعدة الجيش عندما شكلت فرقة سرية كاملة للتعامل مع الظاهرة، مما يعطي الانطباع بأنها بعيدا عن الحل.

وزعم مقاتلو الكتيبة الذين تحدثوا إلى غرفة أخبار القناة 14 في ذلك الوقت أن "القادة وقفوا أمام مركبات الدفع الرباعي للبدو عاطلين، لقد كان الأمر محرجًا. ما سرق يمكن استخدامه للهجوم التالي ".

 

يذكر أن هجوم مميت شنه جندي مصري يدعى محمد صلاح (22 عاما) على عدد من الجنود الإسرائليين بعد أن تسلل داخل الحدود الإسرائلية وقتل وأصاب 4 جنود من الجيش الإسرائيلي قبل أن يلقى حتفه.

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فضيحة كبيرة .... سرقة ضخمة لمخزن ذخيرة إسرائيلي قرب حدود مصر
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