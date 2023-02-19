ثقافة الكراهية والدجل والقتل

رئيس الكيان الصهيوني "قلق" من الأزمة الداخلية ويحذر: الدولة اليهودية انهارت مرتين قبل بلوغها 80 عاما


حذر رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ، من انهيار إسرائيل جراء الأزمة الداخلية الكبيرة التي تعيشها حاليا جراء قضية التعديلات القضائية.

وأشار هرتسوغ بحسب بيان وصل من مكتبه، إلى أنه "قلق" ممّا يحدث في المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف: "في السنوات ما بين عيد استقلال إسرائيل الـ75 واليوم الـ80، نواجه اختبارا مصيريا. أرى الانقسامات بيننا، أصبحت أعمق وأكثر إيلاما في هذا الوقت، ولا يسعني إلا التفكير بجدية في حقيقة أن دولة يهودية نشأت مرتين في التاريخ في أرض إسرائيل وانهارت مرتين قبل أن تصل إلى 80 سنة."

وتابع الرئيس الإسرائيلي: "خلال الأسبوع الماضي، استثمرت من كل قلبي في اجتماعات واتصالات مع جميع أطراف الخريطة والشخصيات المؤثّرة، لمناقشة الخلاف الذي نواجهه، بما في ذلك مع قادة من التحالف والمعارضة، بهدف فعل كل شيء للوصول إلى الحوار والاتفاقات."

واستدرك في هذا الجانب: "من خلال جميع مناقشاتي، من الواضح أنه على أساس المبادئ التي قدمتها الأسبوع الماضي، من المُمكن التوصل إلى اتفاقات في إطار زمني قصير نسبيا. حتى في غضون أيام. ليس سنوات ولا حتى أشهر ."

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رئيس الكيان الصهيوني "قلق" من الأزمة الداخلية ويحذر: الدولة اليهودية انهارت مرتين قبل بلوغها 80 عاما
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