ثقافة الكراهية والدجل والقتل

فضيحة جديدة.. البرلمان الأوروبي يتقاضى رشاوى بقيمة 100 الف دولار سنويا من الامارات


كشف تقرير لصحيفة ( ان سي آر) الهولندية ، الخميس، ان عضو البرلمان الأوروبي ووزير الدفاع البولندي السابق رادوسلاف سيكورسكي يتلقى رشوة بلغت قيمتها 100 الف دولار سنويا من الامارات ، فيما يقول الصحفيون ان تصويته في ضوء قضية الرشوة مثير للشكوك . 

وذكر التقرير أن" الاتصال بين السياسيين الأوروبيين والدول الأجنبية يخضع حاليًا للتدقيق بعد أن سلطت الأضواء على فضيحة الرشوة في البرلمان الأوروبي ويتم التحقيق فيها، كما ان  سيكورسكي تلقى رشاوى من الإمارات من اجل المشاركة في مؤتمر صير بني ياس".

وبين ان " المؤتمر الاماراتي كان يهدف الى ممارسة الدبلوماسية الدولية  بالقوة الناعمة حيث أن المؤتمر في الوقت الحاضر يحمل صفة مؤسسة ، ومغلق أمام الصحافة وجميع  الاجتماعات تعقد سراً فيه ".

وبين ان " عضو البرلمان الاوربي كان عضوا في المجلس الاستشاري للمؤتمرونتيجة لذلك حصل بالفعل على ما يقرب من نصف مليون يورو من وزارة الخارجية لدولة الإمارات ". 

وبين التقرير ان " سيكورسكي ، وزير خارجية بولندا الأسبق ووزير دفاعها، فشل في إبلاغ البرلمان الأوروبي بأنه ذهب إلى مؤتمر الإمارات نهاية العام الماضي على حساب تلك الدولة، حيث  يلتزم جميع أعضاء البرلمان الأوروبي بالإبلاغ عن رحلات من هذا النوع ، وفقًا للوائح الاتحاد". 

واشار الى ان" الشكوك اثيرت  في نشاط التصويت لسيكورسكي حيث أنه اتخذ موقفًا مؤيدًا للإمارات وحليفتها السعودية كما دعم سيكورسكي معارضة البرلمان الأوروبي لتعليق شحنات الأسلحة للدول المشاركة في الحرب المدمرة على اليمن،  في الوقت نفسه يظهر أعضاء البرلمان الأوروبي مزيدًا من التساهل مع "الأنظمة القمعية" في الإمارات و السعودية". 

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