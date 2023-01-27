ثقافة الكراهية والدجل والقتل

بن سلمان يستمتع بكسر المحرمات الدينية!


قالت صحيفة The Economist بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستمتع بكسر المحرمات الدينية.

ونشر الناشط السعودي فهد الغفيلي عبر صفحته الرسيمة على المنصة الرقمية تويتر كاتبا: "مجلة The Economist: "ابن سلمان يستمتع بكسر المحرمات الدينية". لديه عقدة من الإسلام ولذا اعتقل علماءه وأنشأ هيئة الترفيه لتغريب المجتمع وإبعاده عن قيم الإسلام".

بن سلمان يستمتع بكسر المحرمات الدينية!

ويرفض الشعب السعودي المسلم كل مظاهر الانحلاق الاخلاقي والمنافية للقيم الاسلامية التي يحاول محمد بن سلمان ان يقتحم بها المجتمع السعودي.

ويتصاعد الغضب في السعودية من فساد حفلات هيئة الترفية التي تسعى من خلالها إلى إلهاء المجتمع السعودي المحافظ وسلخه عن هويته وعاداته المحافظة منذ عقود.

وشكلت سلسلة خطوات فرضها محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولاية العهد صيف عام 2017 انقلابا صريحا على قيم البلاد وطابعها المحافظ وهو ما قوبل ولا يزال بانتقادات واسعة من المواطنين يتم مواجهتها بقمع والاعتقالات التعسفية.

ويعتقد المراقبون ان بن سلمان يحاول من خلال هذه الحفلات الصاخبة التغطية على انتهاكاته المروعة بحق معتقلي الرأي والمعارضين.

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