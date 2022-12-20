ثقافة الكراهية والدجل والقتل

حتى اشعار اخر.. "طالبان تحظر التعليم الجامعي على الفتيات


أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن حظر التعليم الجامعي على الفتيات حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان حافظ ضياء الله هاشمي قوله أن "وزارة التعليم العالي وجهت خطابا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر".

وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد فرض طالبان، في وقت سابق، قيودا على التعليم قبل الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابل أو حمامات السباحة والصالات الرياضية.

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حتى اشعار اخر.. "طالبان تحظر التعليم الجامعي على الفتيات
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