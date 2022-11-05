ثقافة الكراهية والدجل والقتل

شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب


كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تقديم شكوى قضائية في ألمانيا ضد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتهمة التعذيب

وقال موقع Middleeasteye البريطاني إن محامين يمثلون امرأة فنلندية حاولت مساعدة الأميرة لطيفة بنت محمد بن راشد على الفرار من الانتهاكات المزعومة في الإمارات قدموا شكوى ضد أمير دبي ورئيس الإنتربول، متهمين إياهم بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت تينا جوهياينن في بيان “قررت أنه لم يعد بإمكاني تجاهل هذه الصدمة ولا يمكنهم الإفلات مما فعلوه”.

كانت جوهياينن ، مدربة الكابويرا التي أقامت صداقة مع الأميرة لطيفة، معها في مارس 2018 عندما أوقفت قوات الأمن الإماراتية، بمساعدة البحرية الهندية ، قارب الهروب قبالة ساحل مالابار الهندي.

وفقًا للشكوى المقدمة في ألمانيا تم احتجاز جوهياينن بشكل تعسفي وتعذيبها على يد قوات الأمن الإماراتية على مدار ثلاثة أسابيع.

يقول محاموها إنها كانت مقيدة لمدة ستة أيام على الأقل في مكان مغلق على متن قاربين مختلفين في طريق العودة إلى الإمارات.

بمجرد وصولها إلى هناك، قالوا إنها احتُجزت في الحبس الانفرادي في غرفة باردة شديدة البرودة بدون نوافذ لمدة أسبوعين ، بينما كانت تخضع للاستجواب لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم ، كما أنها تعرضت للتهديد بالقتل والتعذيب.

ووفقًا للشكوى ، اتهمت أجهزة الأمن الإماراتية جوهيانين باختطاف الأميرة لطيفة ورفضوا تصديق أنها أرادت الهروب بمحض إرادتها.

قال محاموها إن جوهياينن أُجبرت على التوقيع على اعترافات مختلفة باللغة العربية لم تفهمها، ولم يُفرج عنها إلا بعد احتجاج إعلامي وتدخل من الحكومة الفنلندية.

الآن مع شكواها المقدمة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ، تقول إنها تناضل من أجل العدالة “من أجل ما مررت به لمجرد محاولتي مساعدة صديق على الخروج من موقف مسيء”.

وقالت: “أولئك الذين خطفوني وهددوني واستجوبوني تصرفوا بحصانة تامة لأنهم كانوا يعلمون أنه لن تكون هناك أية عواقب على أفعالهم”.

تطلب الشكوى أن يقوم المدعي العام الألماني بالتحقيق مع محمد بن راشد آل مكتوم واللواء أحمد ناصر الرئيسي، الذي كان رئيسًا لوزارة الداخلية الإماراتية في ذلك الوقت وهو الآن رئيس الانتربول ومحاكمتهما.

في العام الماضي، بثت بي بي سي مقاطع فيديو سجلتها لطيفة سرا وأرسلتها إلى أصدقاء في الخارج، وصفت فيها اعتقالها وسجنها بعد عودتها إلى الإمارة. قالت إنها كانت محتجزة بمفردها، دون الحصول على مساعدة طبية أو قانونية، في فيلا مغلقة تحرسها الشرطة.

في الآونة الأخيرة ظهرت صور لطيفة في إسبانيا، ومركز تسوق في دبي وأيسلندا ، مع مجموعة حملة دعمتها قائلة في يونيو الماضي أنه كانت هناك “خطوات إيجابية للغاية إلى الأمام” من حيث حريتها الشخصية.في فبراير / شباط.

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إنها التقت بشكل خاص مع لطيفة ، بناءً على طلب الأميرة.

وجاء في بيان لمكتب باتشيليت أن “لطيفة أبلغت المفوض السامي بأنها بخير وأعربت عن رغبتها في احترام خصوصيتها”.

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شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
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