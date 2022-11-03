أيام وطنية للسعوديين اشبه باوطان الغرب ...

هشام عبد القادر ||

عالم اشباح وتماثيل غريبة واقنعة شيطانية تحتفل بها امة تدعي الإسلام ..نأسف على شعب الحجاز والمدينة ومكة كيف استطاعت أسرة ال سعود أن تغسل عقولهم رغم وجود المقدسات لديهم ..فالمقدسات محل كرامة الله يشتاق إليها كل عالم الإنسانية نحن من اليمن والله نشتاق للمقدسات نشتاق للمدينة المنورة فيها افضل من في الوجود افضل خلق الله افضل من السموات والأرض والملائكة وافضل من المرسلين والناس اجمعين أكرم مخلوق افضل شئ يتمناه الإنسان بحياته هو السكن جوار سيد الوجود سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله هو خير البرية هو الرحمة المهداة للعالمين كان من المفترض أن تشاركوا اهل اليمن بالإحتفال بالمولد النبوي الشريف ..افضل من الإحتفال بالايام السوداء لحكم ال سعود.. نعم لكم حرية الفكر والمعتقد والسلوك لكن على الأقل احترموا مشاعر رسول الله الكريم واحترموا الإنسانية لإن اليمن المجروح يعاني من دمار وحصار وقتل وتجويع متعمد من قبل التحالف الأعرابي السعودي الصهيوني ..وانتم يا شعب الحجاز ومكة تفرحون وغيركم يبكون من الحصار الظالم ..فأي إنسانية تحملوها ..واي خط تقلدوه انتم تقلدون الغرب هذه حرية فكرية وحرية السلوك لكن الواجب تحترموا المقدسات اولا وإحترام الإنسانية ..على اي شئ تفرحوا واموالكم تذهب في سراب ..وهناك لكم جار وهي اليمن محاصرة لسنين وفلسطين تذبح من الوريد إلى الوريد...

نطالب آهل الله في كل ارض الله أن تتتعجلوا بفتح المقدسات للإنسانية فهناك امة تختنق شوقا وحبا لزيارة المقدسات ..والعالم الإنساني يتفرج للمقدسات وهي مغتصبة وفوق ذالك مباحة..

ولا حول ولا قوة إلا بالله..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

والحمد لله رب العالمين

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